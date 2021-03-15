Отдых в Крыму подорожал на 15% 

Эксперты предупредили о росте цен на отдых в Крыму

В этом году цены на размещение туристов в Крыму и Краснодарском крае выросли на 14–15%. Отельеры и собственники жилья объясняют повышение увеличением издержек, пишет «Коммерсант».

Согласно исследованию сервиса «Суточно.ру», которое привело издание, краткосрочная аренда жилья на курортах Крыма за год подорожала на 14%, до 3,1 тыс. рублей за ночь, Краснодарского края — на 15%, до 2,9 тыс. рублей. Об этом свидетельствую данные раннего бронирования на лето.

Рост стоимости отмечен и в гостиничном сегменте Крыма. Так, отели в Алуште на лето бронируются в среднем за 5,5 тыс. рублей в сутки, что на 25% выше, чем в 2020 году. Средний чек вырос и в Севастополе (на 20%), и в Ялте (на 15%), сообщает Ostrovok.ru.

При этом аналитики отмечают, что размещение в Крыму в этом году на 25% дороже, чем в Краснодарском крае, в то время ранее разница составляла 18%.

Рост тарифов в среднем на 10% связан с увеличением издержек: выросла стоимость продуктов питания и дополнительных услуг, появилась необходимость проиндексировать зарплаты персонала, пояснила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.

Однако, несмотря на рост цен, бронирование идет достаточно активно и пока опережает уровень докризисного 2019 года, отмечают туроператоры.

«Рамблер» писал, что согласно данным туристической компании АЛЕАН, в январе прирост бронирований отдыха в Крыму превысил показатели аналогичного периода 2020 года почти на 50%. Спрос вырос, в том числе на курорты западного побережья Крыма, обычно менее популярные, чем курорты южного берега. Активнее всего туристы бронировали отдых на февраль и март, а наиболее популярными были санатории «Ай-Петри» и «Мисхор» в Ялте и «Полтава-Крым» в Саках.