Пока вы спали: шесть стран ЕС потребовали созвать саммит из-за вакцин

В шести странах ЕС раскритиковали нынешний механизм распределения вакцин, позволяющий отдельным государствам и фармакологическим компаниям заключать дополнительные сделки, и отметили, что поставки должны быть пропорциональны численности населения, иначе возникнет «огромное неравенство». Брюссель в свою очередь подчеркнул, что «координация борьбы с пандемией» один из основных вопрос, который и так будет обсуждаться на саммите ЕС.