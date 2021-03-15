Пока вы спали: шесть стран ЕС потребовали созвать саммит из-за вакцин

Главы правительств Австрии, Болгарии, Латвии, Словении, Чехии и Хорватии призвали провести саммит для обсуждения проблемы справедливого распределения в ЕС вакцин от коронавируса. Соответствующее письмо было направлено в Брюссель, пишет ARD.
В шести странах ЕС раскритиковали нынешний механизм распределения вакцин, позволяющий отдельным государствам и фармакологическим компаниям заключать дополнительные сделки, и отметили, что поставки должны быть пропорциональны численности населения, иначе возникнет «огромное неравенство». Брюссель в свою очередь подчеркнул, что «координация борьбы с пандемией» один из основных вопрос, который и так будет обсуждаться на саммите ЕС.
Президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян на фоне кризиса в стране обсудили возможность проведения досрочных выборов, которые могут пройти уже в мае или июне, если их публично поддержит оппозиция. Оппозиция не против, однако с некоторыми оговорками, пишет «Коммерсант».
Так, по данным издания, наиболее радикальные участники «Движения по спасению Родины» уверены, что выборы должно проводить только переходное правительство во главе с их лидером. Однако парламентская оппозиция готова поддержать досрочные выборы и без временного правительства, назвав их «единственным выходом из внутриполитического тупика».
Московская полиция предупреждает о всплеске мошенничеств на сайтах бесплатных объявлений и в группах в соцсетях с предложениями о работе. Об этом со ссылкой на представителя полиции пишет ТАСС.
В правоохранительных органах предостерегли россиян от выплаты вознаграждения посредникам за предоставления контактов прямого работодателя, отметив, что за рекрутинг соискатель платить не должен. «Сотрудничество с непроверенными организациями и частными лицами может обернуться потерей денег и невыполненными обещаниями «посредников». Будьте внимательны», - попросили в полиции.
Выход России из Совета Европы будет означать отказ от конвенций, регулирующих разнообразные сферы, а также от участия в частичных соглашениях. Об этом в интервью «Независимой газете» заявил постпред России при Совете Европы Иван Солтановский.
«Эти инструменты работают в интересах нашей страны и ее граждан. Выход из организации приведет к выходу из конвенций — это автоматический процесс. Европейская конвенция о правах человека в данном случае не станет исключением», - пояснил он.
Украинские власти намерены сделать саммит «Крымской платформы» ключевым внешнеполитическим событием года на фоне провала переговоров по Донбассу и скандалов внутри страны. Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсант».
Так, громкая и выгодная повестка, которой должен стать саммит, приуроченный к празднованию 30-летия независимости Украины, призвана замаскировать неудачи президента Владимира Зеленского на переговорах в Донбассе. Также «Крымская платформа» призвана отвлечь украинцев от скандала вокруг прошлогоднего задержания в Белоруссии бойцов «ЧВК Вагнера», отмечают собеседники издания.