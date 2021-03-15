Россияне столкнулись со всплеском мошенничества при поиске работы

Полиция Москвы предупредила о всплеске мошенничества на сайтах поиска работы. По данным правоохранительных органов, злоумышленники используют возможность «раствориться» среди честных вакансий, чтобы обмануть россиян.

Так, мошенники предлагают жертве заплатить за возможность получить доступ к контактам потенциального работодателя, пишет ТАСС. Но как только требуемая сумма переводится на счёт преступников, они обрывают всяческие контакты с собеседником.

Полицейские отметили, что агентства найма действительно зачастую не сообщают наименование компании соискателю до момента приглашения на собеседование. Но при этом они получают деньги за успешный поиск кандидатов не от соискателя, а от самой компании.

Таким образом, те, кто просят предоплату за контакты потенциального работодателя, скорее всего являются обыкновенными мошенниками.