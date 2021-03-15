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Проживание на российских курортах резко подорожало

Lenta.ru
10 минут назад
Проживание на российских курортах резко подорожало за год, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сервиса «Суточно.ру».
Проживание на российских курортах резко подорожало
Фото: PixabayPixabay
Так, проживание в Крыму за год подорожало на 14 процентов, до 3,1 тысячи рублей за ночь, а Краснодарского края — на 15 процентов, до 2,9 тысячи рублей.
По информации аналитиков, размещение в Крыму в этом году на 25 процентов дороже, чем в Краснодарском крае, в то время как годом ранее разница составляла 18 процентов. Рост стоимости размещения в Крыму отмечается и в гостиничном сегменте.
Так, в Алуште летом средняя цена гостиницы составляет 5,5 тысячи рублей в сутки — это на 25 процентов выше, чем в 2020 году. В Севастополе чек вырос на 20 процентов до 3,6 тысячи рублей, в Ялте — на 15 процентов, до 5,7 тысячи рублей.
При этом в Сочи и Анапе стоимость проживания осталась прежней — 3,8 тысячи и 3,5 тысячи соответственно. В Анапе цена даже снизилась на 4 процента. Сутки в отеле стоят около 3,1 тысячи рублей.
Как пояснила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталя Стамбульникова, рост цен объясняется увеличением издержек. Так, сильно выросла стоимость продуктов питания и дополнительных услуг, появилась необходимость проиндексировать зарплаты персонала.
Ранее российские туристы признались в желании покинуть страну весной и отдохнуть на заграничных курортах. Так, согласно полученным данным, 85 процентов опрошенных уже начали рассматривать возможность провести весенний отпуск за пределами родины. 82 процента россиян уверены в открытии новых стран в марте.
Общество,Краснодарский Край,Республика Крым,
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