В России исчезнут некоторые игрушки 

Комиссия предлагает провести на территории ЕАЭС эксперимент. Так, продаваемые на иностранных онлайн-площадках игрушки, которые поступают в союз, должны будут иметь документы, подтверждающие их безопасность.

Пока будет идти эксперимент, такие требования коснутся лишь определенного круга товаров, поступающих из-за рубежа, сказано в проекте. Речь идет о куклах, игрушечных поездах и животных, наборах конструкторов, головоломках, музыкальных инструментах, мячах, электронных и настольных играх, а также о красках и изделиях для карнавалов.

Эксперты подчеркнули, что сейчас такого требования к иностранцам не предъявляют, поэтому россияне могут столкнуться с некачественными и небезопасными детскими товарами. Кроме того, новые правила могут помогут обеспечить безопасность продукции, а также выровнять конкурентные условия для всех поставщиков и производителей союза.