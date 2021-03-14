России предсказали исчезновение зимы

К 2100 году в России не будет зимы. Это связано с потеплением, которое россияне уже начали чувствовать, рассказал URA.RU замдиректора Института физики атмосферы в Институте географии РАН , заведующий лабораторией климатологии Владимир Семенов

Ранее китайские ученые заявили, что в 2100 году лето в России будет длиться по полгода. Зима же, по их мнению, сократится до двух месяцев.

«При самом неблагоприятном сценарии, если мы не будем сокращать выбросы парниковых газов, то к концу века в России потеплеет где-то до 10 градусов зимой относительно современных значений. Если к февралю, где температура -7, добавить 10, будет +3. Это будет уже температура ближе к апрелю—середине марта. Мы это уже почувствовали. За последние 30 лет температура в зимние месяцы на европейской территории России выросла на 3—3,5, а иногда и на 4 градуса», — объяснил Семенов.

Летом также станет жарче на 8 градусов, уточняет климатолог. Все это приведет к исчезновению зимы и климатическим изменениям. Снега на западе России не останется. Сельское хозяйство потеряет возможность сеять озимые. Зато будут обильные осадки и новые, более теплолюбивые культуры, считает Семенов.

Екатерина Пестрякова. Однако эксперты расходятся во мнениях относительно будущего климата России. Так, в 2000 году в Москве собирался Всемирный конгресс климатологов. Ученые решили, что через 200 лет на нашей планете заметно похолодает, рассказала URA.RU кандидат географических наук, преподаватель Челябинского государственного университета, метеоролог, климатолог и член Русского географического общества