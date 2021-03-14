Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Климатолог: в России исчезнет зима. «Мы это уже почувствовали» 

Ura.Ru 1 час назад
России предсказали исчезновение зимы
Фото: РИА Новости
К 2100 году в России не будет зимы. Это связано с потеплением, которое россияне уже начали чувствовать, рассказал URA.RU замдиректора Института физики атмосферы в Институте географии РАН, заведующий лабораторией климатологии Владимир Семенов.
Ранее китайские ученые заявили, что в 2100 году лето в России будет длиться по полгода. Зима же, по их мнению, сократится до двух месяцев.

«При самом неблагоприятном сценарии, если мы не будем сокращать выбросы парниковых газов, то к концу века в России потеплеет где-то до 10 градусов зимой относительно современных значений. Если к февралю, где температура -7, добавить 10, будет +3. Это будет уже температура ближе к апрелю—середине марта. Мы это уже почувствовали. За последние 30 лет температура в зимние месяцы на европейской территории России выросла на 3—3,5, а иногда и на 4 градуса», — объяснил Семенов.

Летом также станет жарче на 8 градусов, уточняет климатолог. Все это приведет к исчезновению зимы и климатическим изменениям. Снега на западе России не останется. Сельское хозяйство потеряет возможность сеять озимые. Зато будут обильные осадки и новые, более теплолюбивые культуры, считает Семенов.
Однако эксперты расходятся во мнениях относительно будущего климата России. Так, в 2000 году в Москве собирался Всемирный конгресс климатологов. Ученые решили, что через 200 лет на нашей планете заметно похолодает, рассказала URA.RU кандидат географических наук, преподаватель Челябинского государственного университета, метеоролог, климатолог и член Русского географического общества Екатерина Пестрякова.

«Они (ученые), наоборот, говорили, что через 200 лет начнется оледенение. Глобальные изменения климата происходят из-за изменения земной оси. Это многие тысячи лет. Лично я в это [потепление] не верю. Но мы не можем проверить, только наши потомки», — считает Пестрякова.

Видео дня. Пьяная мать напала на школу сына и побила директора в Мариуполе
Ura.Ru: последние новости
В ДНР ответили на слова Стрелкова о плохом вооружении В ДНР ответили на слова Стрелкова о плохом вооружении Экс-силовики предсказали крах воровской империи в России Экс-силовики предсказали крах воровской империи в России Экс-премьер Украины рассказал о разнице в пенсиях с Россией Экс-премьер Украины рассказал о разнице в пенсиях с Россией
Комментарии 59
Общество , Екатерина Пестрякова , Владимир Семенов , Русское географическое общество , РАН
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео хоккейного матча на борту самолета «Руслан»
00:17
Опубликовано видео хоккейного матча на борту самолета «Руслан»
Появилось видео задержания главы отдела полиции Красноярска
00:42
Появилось видео задержания главы отдела полиции Красноярска
Происшествия
Появилось видео спасения парашютиста с верхушки дерева
01:01
Появилось видео спасения парашютиста с верхушки дерева
Происшествия
Разговор Нурмагомедова с чемпионом UFC показали на видео
00:14
Разговор Нурмагомедова с чемпионом UFC показали на видео
Неудачную попытку угнать электрокар Tesla запечатлели на видео
00:23
Неудачную попытку угнать электрокар Tesla запечатлели на видео
В мире Происшествия
Антиковидные протесты в Германии сняли на видео
01:31
Антиковидные протесты в Германии сняли на видео
В мире Конфликты
Опубликовано видео драки у бара в Благовещенске
00:12
Опубликовано видео драки у бара в Благовещенске
Происшествия
Автомобилист отработал навыки вождения на детской площадке и попал на видео
00:16
Автомобилист отработал навыки вождения на детской площадке и попал на видео
Общество
Опубликовано видео сожжения гигантского замка «корона-людоеда» на Масленицу
00:33
Опубликовано видео сожжения гигантского замка «корона-людоеда» на Масленицу
Общество
Обрушившийся на российский регион снежный ураган сняли на видео
00:38
Обрушившийся на российский регион снежный ураган сняли на видео
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение