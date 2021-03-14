Треть россиян знакомятся на работе и в интернете 

Треть россиян вступила в брак или сожительство, познакомившись на работе и в интернете. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос портала Superjob.

По данным исследования, 15% живущих вместе женщин и мужчин заявили, что познакомились на рабочем месте. Столько же нашли друг друга в интернете. При этом женщины чаще знакомились в интернете (19%), чем на работе (17%). У мужчин всё наоборот: 12% знакомились в офисе или на производстве, 11% — в Сети.

О знакомстве на улице заявили 11% опрошенных. В компании друзей нашли вторую половинку 7%, были знакомы со школы или университета по 4% респондентов, еще 4% встретились в кафе или ресторане.

Только по 2% опрошенных сообщили, что встретили любовь в гостях, в магазине, в клубе, на даче или на вечеринке.