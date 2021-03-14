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Москва

Меньшов рассказал о планах баллотироваться в Госдуму 

Майк Габриелян 52 минуты назад
Режиссер Владимир Меньшов прокомментировал информацию о том, что он будет баллотироваться в депутаты Госдумы. Он не стал опровергать возможное участие в выборах, но и не подтвердил его. Режиссера цитирует «Говорит Москва».

«Хочу вам сказать, что это рано обсуждать», — сказал Меньшов.

На этой неделе СМИ сообщили, что Меньшов намерен баллотироваться в Госдуму от новой партии «Справедливая Россия — За правду».
Владимир Меньшов решил баллотироваться в Госдуму
Эту информацию подтвердил сопредседатель партии, писатель Захар Прилепин. Он сообщил, что Меньшов в ходе переговоров дал понять, что не исключает своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году и «в сущности готов участвовать в предвыборной гонке».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Меньшов назвал запрет въезда на Украину жестокой болезнью.
Общество , Видео , Захар Прилепин , Владимир Меньшов , Госдума
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