Меньшов рассказал о планах баллотироваться в Госдуму 

Режиссер Владимир Меньшов прокомментировал информацию о том, что он будет баллотироваться в депутаты Госдумы. Он не стал опровергать возможное участие в выборах, но и не подтвердил его. Режиссера цитирует «Говорит Москва».
«Хочу вам сказать, что это рано обсуждать», — сказал Меньшов.
На этой неделе СМИ сообщили, что Меньшов намерен баллотироваться в Госдуму от новой партии «Справедливая Россия — За правду».
Эту информацию подтвердил сопредседатель партии, писатель Захар Прилепин. Он сообщил, что Меньшов в ходе переговоров дал понять, что не исключает своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году и «в сущности готов участвовать в предвыборной гонке».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Меньшов назвал запрет въезда на Украину жестокой болезнью.