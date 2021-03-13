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Татарстана В субботу, 13 марта, на 84-м году жизни умерла народная артистка России Нажиба Ихсанова . Об этом сообщил Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала. В нем Ихсанова служила с 1961 года.

«Коллектив Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала выражает глубокое соболезнование родным, близким и коллегам покойной», — сказано в сообщении.

Президент Татарстана Рустам Минниханов также выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки. В своей телеграмме он отметил, что и в жизни, и в творчестве Ихсанова шла благородным, неповторимым путем.

«Она чутко ощущала дыхание времени, сложные проблемы современности, пропускала каждую роль через свое сердце», — отметил Минниханов.

Нажиба Ихсанова родилась 25 января 1938 года в деревне Буралы Азнакаевского района Татарстана. В 1961 году окончила татарскую студию Высшего театрального училища им. М. Щепкина.