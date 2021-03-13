Оценены шансы россиян попасть в ЕС с ковид-паспортами

Стало известно, как россияне попадут в Европу, когда там введут ковид-паспорта.

Уже 17 марта Еврокомиссия должна представить проект по введению паспортов вакцинации. Новый документ будет называться Digital Green Pass — «зеленый электронный пропуск», пишет «Коммерсант»

"Гринпасс" будет включать информацию о вакцинации, перенесенном заболевании, результаты тестов.

«Цель пропуска — способствовать безопасным поездкам в ЕС или за его пределы как по работе, так и с туристическими целями», — объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Однако эксперты считают, что в ближайшие месяцы российским туристам ничего не грозит. Въезд в большинство государств ЕС сейчас просто закрыт. Высокопоставленные европейские политики говорят, что даже о возобновлении внутреннего туризма в ЕС нет смысла рассуждать до осени. Вдобавок в Европе уже готовятся к третьей волне пандемии с новыми штаммами COVID-19.

Сейчас в ЕС хотят повторить опыт Израиля, где введены «зеленые» ковид-паспорта. Они свидетельствуют о вакцинации и освобождают от карантина. «Зеленый пропуск» позволяет посещать курорты, музеи, спортивные залы, отели.

При этом ученые не уверены, что вакцинированный человек не может быть переносчиком заболевания. Кроме того, возможны технические ошибки при использовании так называемого "ковид"-паспорта. Также до сих пор никто точно не знает, как долго сохраняются антитела и какой срок действия должен быть у сертификата. Вдобавок в положении граждан "третьего сорта" оказывается молодежь, аллергики, беременные женщины, граждане с противопоказаниями, и лица, не желающие делать прививки. Неизбежно возникнут сложности и с технической инфраструктурой по производству электронных паспортов и считыванию данных, уверены эксперты.

«В этих условиях в Москве попросту не верят, что страны Шенгенского соглашения решатся жестко увязать выдачу виз или въезд на свою территорию со сделанной прививкой. А значит, и ждать переговоров о взаимном признании паспортов вакцинации между РФ и Евросоюзом пока не стоит», — пишет «Коммерсант».

Россия делает ставку на международное решение под эгидой ВОЗ . Правительство по поручению президента Путина прорабатывает вопрос международного признания сертификатов о получении прививки от коронавируса.

Ранее «Рамблер» сообщал, что сразу три норвежских медика госпитализированы в тяжелом состоянии из-за тромбов, возникших после вакцинации препаратом AstraZeneca.