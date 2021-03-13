На похоронах Людмилы Лядовой разгорелся скандал 

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Неподобающие страсти кипели на проводах народной артистки Людмилы Лядовой, рассказывает портал Dni.ru.

Проститься с усопшей пришли не более ста человек, из звезд были замечены крестник покойной Юлиан и певец Игорь Наджиев.

На панихиде многие перешептывались — квартира Людмилы Алексеевны оказалась переписанной на чужого человека.

Его появление в храме Успения Пресвятой Богородицы Новодевичьего монастыря вызвало у собравшихся недовольство.

Место прощания было выбрано не слишком удачно — в храме идет ремонт и он весь в строительных лесах.

Неприятность случилась и при выборе места захоронения.

Изначально шла речь о том, что будет кремация, а урну с прахом поместят в нишу колумбария на Новодевичьем кладбище.

Но двоюродная сестра Лядовой категорически воспротивилась, поэтому похоронили Людмилу Алексеевну в землю на непрестижном, Кунцевском.

Там особенно странно смотрелся шикарный гроб, который, по слухам стоил около полумиллиона рублей. Дорогое дерево, шелковые покрывала, отделка бронзой.

Небогатая публика, пришедшая отдать последнюю дань актрисе, состоящая в основном из пожилых людей, была неприятно удивлена таким купеческим размахом.

На похоронах многие впервые узнали о том, что молодой (пятый) супруг Лядовой скончался раньше ее, причем, вроде бы, его смерть от нее скрывали.

И даже якобы они успели развестись…

«С понедельника на первой и второй кнопках начнутся ток-шоу, где друзья и коллеги будут мыть кости и делить наследство Лядовой. Там ситуация очень некрасивая», — приводят Dni.ru слова актрисы Алены Кравец.

Как ранее писал «Рамблер», Лядова была Народной артисткой РСФСР, кавалером орденов «За заслуги перед Отечеством» III степени, Почета и Дружбы.

Ее песни исполняли певицы Людмила Зыкина, Елена Образцова, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова и Клавдия Шульженко, певцы Иосиф Кобзон, Леонид Утесов и Эдуард Хиль.