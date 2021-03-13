Петербургская учительница Дарина Сергеева уволилась из-за «аморальных» видео в тиктоке. Она говорит, что отработала в школе два года, но ее аккаунт в молодежной сети рассердил директорат. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.

Девушка выкладывала в тиктоке шуточные видео, касающиеся учительских будней: проверки тетрадей с ужасным почерком, непростой график работы, отношения с детьми и т.д. Но начальство решило, что Дарина "кривляется перед камерой", а ее ролики нарушают моральный кодекс и обесценивают статус учителя.

«Мне очень обидно за себя и уже давно. Учитель всем что-то должен и не имеет права на личную жизнь. Обязан быть божеством, которое не ест, не ходит в туалет. Он должен только учить, а не кривляться перед камерой — так выглядит моральный кодекс по мнению руководства школы», — рассказала Дарина.

По ее словам, ролики были пристойными. Однако начальство сочло по-другому. Например, как «латентная порнография» было расценено видео, в котором Дарина с мужем стоят в банных халатах.

Девушка в итоге написала заявление об уходе по собственному желанию. Она решила сменить профессию и уже выучилась на мастера-ресничницу.