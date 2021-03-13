Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Учительнице пришлось уволиться из-за «аморальных» видео в Tik Tok 

Майк Габриелян 21 минуту назад
Петербургская учительница Дарина Сергеева уволилась из-за «аморальных» видео в тиктоке. Она говорит, что отработала в школе два года, но ее аккаунт в молодежной сети рассердил директорат. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.
Девушка выкладывала в тиктоке шуточные видео, касающиеся учительских будней: проверки тетрадей с ужасным почерком, непростой график работы, отношения с детьми и т.д. Но начальство решило, что Дарина "кривляется перед камерой", а ее ролики нарушают моральный кодекс и обесценивают статус учителя.

«Мне очень обидно за себя и уже давно. Учитель всем что-то должен и не имеет права на личную жизнь. Обязан быть божеством, которое не ест, не ходит в туалет. Он должен только учить, а не кривляться перед камерой — так выглядит моральный кодекс по мнению руководства школы», — рассказала Дарина.

По ее словам, ролики были пристойными. Однако начальство сочло по-другому. Например, как «латентная порнография» было расценено видео, в котором Дарина с мужем стоят в банных халатах.
Учительница поплатилась за секс со старшеклассниками
Девушка в итоге написала заявление об уходе по собственному желанию. Она решила сменить профессию и уже выучилась на мастера-ресничницу.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России планируют создать аналог тиктока для школьников.
Комментарии 5
Общество , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Устроивший скандал на выступлении Зеленского депутат попал на видео
01:25
Устроивший скандал на выступлении Зеленского депутат попал на видео
Появилось видео крушения военного самолета Ан-26 в Казахстане
01:03
Появилось видео крушения военного самолета Ан-26 в Казахстане
Происшествия
Опубликовано видео драки посетителей ТЦ с тиктокершами
01:14
Опубликовано видео драки посетителей ТЦ с тиктокершами
Происшествия
Спасение беременной косули сняли на видео
01:06
Спасение беременной косули сняли на видео
Происшествия
Удар молнии по людям попал на видео
00:20
Удар молнии по людям попал на видео
В мире Происшествия
Момент ДТП со скорой в Твери попал на видео
00:23
Момент ДТП со скорой в Твери попал на видео
Происшествия
Опустевшие улицы Таллина показали на видео
00:52
Опустевшие улицы Таллина показали на видео
В мире Происшествия
Задержание замглавы Ставрополья попало на видео
00:50
Задержание замглавы Ставрополья попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео крупного пожара в жилом доме в Анапе
00:30
Опубликовано видео крупного пожара в жилом доме в Анапе
Пожары Происшествия
Очередное извержение лавы из вулкана Этна запечатлели на видео
02:04
Очередное извержение лавы из вулкана Этна запечатлели на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение