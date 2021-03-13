Умер режиссёр Александр Гетман

"12 марта 2021 года не стало Александра Владимировича Гетмана — заслуженного деятеля искусств России, актера, режиссера и киносценариста. Человека, который 15 лет возглавлял театр "На Литейном", — говорится в сообщении.

Сценарист, театральный деятель и актер Александр Гетман родился в 1939 году. Окончил актерский и режиссерский факультеты Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Актерскую карьеру начал с Рижского театра русской драмы. Получив второе образование, ставил спектакли, в том числе в Ленинградском театре драмы и комедии (сейчас театр "На Литейном"). Руководил частью театра имени Ленинского комсомола (ныне театр "Балтийский дом") в 1970-х годах, был заведующим литературной частью Малого драматического театра в 1980-х. В 1997 году Александр Гетман возглавил театр "На Литейном". В годы его руководства постановки театра были отмечены тремя премиями "Золотая маска", пятью высшими театральными премиями Петербурга "Золотой Софит" и Государственной премией.

В начале 2000-х Гетман стал одним из создателей театрального фестиваля "Пять вечеров" имени драматурга и сценариста Александра Володина, который ежегодно проходит в Петербурге с 2004 года с участием театров из многих городов страны.

"Он умел увлечь весь коллектив, собрать сплоченную команду творцов, не подавлять, а вести за собой и гореть идеей. Он привлек творческую молодежь, организовав проект Мастерская театра "На Литейном", где расправили крылья молодые режиссеры Андрей Прикотенко и Олег Куликов, актеры Ксения Раппопорт, Тарас Бибич, Джулиано Ди Капуа", — отмечается на странице театра.

О времени и месте прощания с Александром Гетманом будет объявлено дополнительно.