Ведущая Первого канала осадила гостей в студии на немецком

Ведущая Первого канала Олеся Лосева заговорила по-немецки, чтобы успокоить буйных гостей в студии. Это произошло во время шоу «Время покажет».
Заспорили журналист Юрий Кот и немецкий эксперт Маттиас Уль. Дискуссия перешла в крик, когда Кот обвинил Запад в лицемерии, а Уль заявил, что не надо постоянно нападать на западных партнеров.
Гости успокоились, когда ведущая обратилась к Улю на немецком.
«Тихо! Уже непонятно. Начинается базар… Маттиас, entschuldigen Sie bitte (извините, пожалуйста)», — сказала Лосева.
После этого гости в студии успокоились и сбавили тон.
Ранее «Рамблер» сообщал, что президент России Владимир Путин заговорил по-немецки во время встречи с представителями бизнеса Германии.