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Москва

Ведущая Первого канала осадила буйных гостей в студии на немецком 

Майк Габриелян 39 минут назад
Ведущая Первого канала осадила гостей в студии на немецком
Фото: Первый канал/Youtube
Ведущая Первого канала Олеся Лосева заговорила по-немецки, чтобы успокоить буйных гостей в студии. Это произошло во время шоу «Время покажет».
Заспорили журналист Юрий Кот и немецкий эксперт Маттиас Уль. Дискуссия перешла в крик, когда Кот обвинил Запад в лицемерии, а Уль заявил, что не надо постоянно нападать на западных партнеров.
Гости успокоились, когда ведущая обратилась к Улю на немецком.

«Тихо! Уже непонятно. Начинается базар… Маттиас, entschuldigen Sie bitte (извините, пожалуйста)», — сказала Лосева.

После этого гости в студии успокоились и сбавили тон.
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Общество
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