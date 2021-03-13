Ведущая Первого канала осадила гостей в студии на немецком

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Ведущая Первого канала Олеся Лосева заговорила по-немецки, чтобы успокоить буйных гостей в студии. Это произошло во время шоу «Время покажет».

Заспорили журналист Юрий Кот и немецкий эксперт Маттиас Уль. Дискуссия перешла в крик, когда Кот обвинил Запад в лицемерии, а Уль заявил, что не надо постоянно нападать на западных партнеров.

Гости успокоились, когда ведущая обратилась к Улю на немецком.

«Тихо! Уже непонятно. Начинается базар… Маттиас, entschuldigen Sie bitte (извините, пожалуйста)», — сказала Лосева.

После этого гости в студии успокоились и сбавили тон.