Лядову похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

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Артистка скончалась 10 марта на 96-м году жизни.

«Людмилу Алексеевну похоронили на Кунцевском кладбище», — сказала она.

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