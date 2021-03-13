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Людмилу Лядову похоронили на Кунцевском кладбище в Москве 

Газета.Ru и ещё 16 46 минут назад
Лядову похоронили на Кунцевском кладбище в Москве
Фото: РИА Новости
Народную артистку РСФСР, композитора и певицу Людмилу Лядову похоронили в Москве на Кунцевском кладбище. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на певицу Раду Симбиреву.

«Людмилу Алексеевну похоронили на Кунцевском кладбище», — сказала она.

Несколькими часами ранее прошло отпевание Лядовой в Новодевичьем Богородице-Смоленском монастыре.
Артистка скончалась 10 марта на 96-м году жизни.
Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года. После окончания Свердловской консерватории выступала на эстраде. С 1946 по 1951 год она пела в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Гелена Великанова, Леонид Утесов и другие.
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Общество , Новости Москвы , Иосиф Кобзон , Гелена Великанова , Эдуард Хиль , Леонид Утесов , Нина Пантелеева , Людмила Лядова , Эдита Пьеха
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