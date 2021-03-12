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Доктор Мясников описал ситуацию с коронавирусом в Европе как «мракобесие»

Lenta.ru
18 минут назад
Главврач московской больницы 71 и телеведущий Александр Мясников описал ситуацию с коронавирусом в странах Европы как «мракобесие». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.
«Мракобесие»: доктор Мясников о ситуации с COVID в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он рассказал, что из-за карантина «допустим, в Париже, где просто как после атомной войны, нейтронной бомбы, смотреть невозможно». Доктор отметил, что в Европе был введен более жесткий карантин, чем в России в прошлом году. При этом в России с пандемией справляются намного лучше, чем в других странах, на это, среди прочего, указывает более низкая смертность среди инфицированных.
Мясников пояснил, что отечественная медицина действует по проверенному «старому доброму алгоритму военной медицины».
9 марта Мясников посоветовал прививаться даже тем людям, кто уже перенес коронавирус, заявив, что прививка в таком случае никакого вреда не принесет. Отвечая на вопрос о том, нужна ли прививка переболевшим по сегодняшней ситуации в России, специалист заметил, что может дать только «осторожный ответ» — вакцинация необязательна. Он уточнил, что далеко не все люди знают, переболели ли они и имеют ли антитела. При этом доктор добавил, что все новые мутации COVID-19 вытесняют предыдущие, и нет уверенности в способности антител защищать и от других разновидностей вируса, в отличие от вакцины.
Ранее Мясников высказался об идее ввести специальные ковид-паспорта для вакцинированных. В беседе с телеведущим Владимиром Соловьевым в шоу «Полный контакт» на YouTube он также оценил введение обязательной вакцинации. «Я все-таки сторонник этой непопулярной меры в том плане, что обязательно [вакцинировать от коронавируса] не надо. Но я вот, как ни странно, за ковид-паспорта, за то, чтобы были преференции вакцинированным», — поделился Мясников.
Общество,Александр Мясников,Владимир Соловьев,РИА Новости,
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