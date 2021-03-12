«Мракобесие»: доктор Мясников о ситуации с COVID в Европе

Он рассказал, что из-за карантина «допустим, в Париже, где просто как после атомной войны, нейтронной бомбы, смотреть невозможно». Доктор отметил, что в Европе был введен более жесткий карантин, чем в России в прошлом году. При этом в России с пандемией справляются намного лучше, чем в других странах, на это, среди прочего, указывает более низкая смертность среди инфицированных.