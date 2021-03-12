«Хуже собак»: беглый олигарх Чичваркин оскорбил россиян 

«Мы же не даем шизофреникам, алкоголикам или наркоманам голосовать или садиться за руль. Мы не даем голосовать медузам или собакам. Почему существа, которые соображают хуже, чем собаки, могут голосовать?» — задался вопросом Чичваркин.