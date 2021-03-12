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«Хуже собак»: беглый олигарх Чичваркин оскорбил россиян 

Вероника Полынина 10 минут назад
«Хуже собак»: беглый олигарх Чичваркин оскорбил россиян
Фото: РИА Новости
Проживающий в Лондоне российский бизнесмен Евгений Чичваркин назвал россиян недееспособными и предложил запретить им голосовать. Такое заявление он сделал в интервью либертарианцу и блогеру Михаилу Светову, передает РЕН ТВ.
По словам основателя «Евросети», 80% россиян — недееспособны и соображают «хуже, чем собаки». Их необходимо лишить гражданских прав, считает бизнесмен.

«Мы же не даем шизофреникам, алкоголикам или наркоманам голосовать или садиться за руль. Мы не даем голосовать медузам или собакам. Почему существа, которые соображают хуже, чем собаки, могут голосовать?» — задался вопросом Чичваркин.

Как сообщал «Рамблер», Чичваркин уехал из России в 2008 году после продажи ретейлера «Евросеть» компании ANN. На родине бизнесмена объявляли в розыск по обвинениям в похищении человека и вымогательстве, однако позднее уголовное дело было прекращено.
У российского олигарха возникли проблемы в Лондоне
В октябре прошлого года основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в список организаций, выполняющих функцию иностранных агентов) Алексей Навальный рассказал, что Евгений Чичваркин частично оплатил счет за его лечение в берлинском госпитале «Шарите», а также взял на себя расходы на проживание в Германии и восстановительное лечение после выписки из клиники.
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Общество , Алексей Навальный , Михаил Светов , Евгений Чичваркин , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ , Евросеть , РЕН ТВ
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