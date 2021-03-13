Российских заключенных отправят в Арктику 

Российских заключенных могут привлечь к очистке территорий Арктической зоны, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом рассказал на коллегии руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.
По словам главы ФСИН, уже достигнуты договоренности с руководством Красноярского края, а также администрацией города Норильска. Глава ведомства попросил руководителей территориальных органов ФСИН, располагающихся в Арктической зоне, продолжить работу в этом направлении.
Александр Калашников отметил важность воспитательной работы, а также изменения ориентиров и жизненной позиции заключенных для их ресоциализации.
"Товарищ Сталин принимал умные решения, о развитии страны беспокоился. С него и нужно сегодня брать пример, использовать труд заключенных на благо страны, и им дать возможность заработать", — комментируют решение российские пользователи Сети.