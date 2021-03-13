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Российских заключенных отправят в Арктику 

Deita.ru и ещё 1 2 часа назад
Российских заключенных отправят в Арктику
Фото: deita.ru
Российских заключенных могут привлечь к очистке территорий Арктической зоны, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом рассказал на коллегии руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.
По словам главы ФСИН, уже достигнуты договоренности с руководством Красноярского края, а также администрацией города Норильска. Глава ведомства попросил руководителей территориальных органов ФСИН, располагающихся в Арктической зоне, продолжить работу в этом направлении.
Александр Калашников отметил важность воспитательной работы, а также изменения ориентиров и жизненной позиции заключенных для их ресоциализации.

"Товарищ Сталин принимал умные решения, о развитии страны беспокоился. С него и нужно сегодня брать пример, использовать труд заключенных на благо страны, и им дать возможность заработать", — комментируют решение российские пользователи Сети.

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Общество , Александр Калашников , ФСИН , РИА "Дейта" , Красноярский Край , Норильск
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