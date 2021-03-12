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В России проведут массовую вакцинацию от COVID-19 работников одной отрасли 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В России проведут массовую вакцинацию от COVID в авиасфере
Фото: РИА Новости
Минтранс России поручил подготовить предложения о проведении массовой вакцинации от коронавируса среди работников авиатранспорта. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Понятно, что работники авиаотрасли — один из слоев населения, который сталкивается с большим числом людей», — заявил замглавы ведомства Игорь Чалик на заседании коллегии Росавиации.

В ходе мероприятия, в частности, планируется обсудить организацию прививочной кампании среди авиаперсонала и возможное стимулирование работников за оперативное прохождение вакцинации.
5 февраля стало известно о том, что большая часть жителей России лояльно относится к массовой вакцинации от коронавируса. В ходе опроса выяснилось, что 40 процентов россиян готовы сделать прививку в ближайшее время, а 12 процентов уже посетили пункт вакцинации. Всего два процента заявили о сознательном отказе от прививки.
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«Спутник V» — первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 в мире. Препарат создан на основе аденовируса. В России им прививают с 5 декабря 2020 года, в январе по поручению президента Владимира Путина стартовала массовая вакцинация населения.
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Комментарии 9
Общество , Игорь Чалик , Владимир Путин , Росавиация , Минтранс РФ
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