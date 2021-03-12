Более 6 тыс уязвимых камер видеонаблюдения обнаружили в России

В России около 6,3 тысяч камер видеонаблюдения оказались уязвимы, сообщает «Коммерсантъ».

Многие из них расположены на электростанциях, промышленных предприятиях, заправках и в системах «умных» домов.

«К системе большинства таких камер можно получить доступ без имени пользователя и пароля, либо пароль к ним установлен по умолчанию», — цитирует издание представителя компании-специалиста в сфере информационной безопасности.

Отмечается, что по числу камер видеонаблюдения с открытым IP Россия находится на пятом месте. Первыми по этой статистике оказались Вьетнам, Тайвань, Южная Корея и США. Также Россия занимает третье место в мире по числу установленных камер видеонаблюдения.

На данный момент, доступ к многим камерам, в том числе находящимся в банках, защищен паролями, которые легко подбираются. Эксперты рассказали СМИ, что это грозит утечкой данных паспортов клиентов и кредитных карт.