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В России обнаружили больше 6 тысяч камер видеонаблюдения с общедоступными данными

Газета.Ru
1 час назад
В России около 6,3 тысяч камер видеонаблюдения оказались уязвимы, сообщает «Коммерсантъ».
Более 6 тыс уязвимых камер видеонаблюдения обнаружили в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Многие из них расположены на электростанциях, промышленных предприятиях, заправках и в системах «умных» домов.
«К системе большинства таких камер можно получить доступ без имени пользователя и пароля, либо пароль к ним установлен по умолчанию», — цитирует издание представителя компании-специалиста в сфере информационной безопасности.
Отмечается, что по числу камер видеонаблюдения с открытым IP Россия находится на пятом месте. Первыми по этой статистике оказались Вьетнам, Тайвань, Южная Корея и США. Также Россия занимает третье место в мире по числу установленных камер видеонаблюдения.
На данный момент, доступ к многим камерам, в том числе находящимся в банках, защищен паролями, которые легко подбираются. Эксперты рассказали СМИ, что это грозит утечкой данных паспортов клиентов и кредитных карт.
Ранее стало известно о взломах 150 тыс. камер наблюдения по всему миру.
Общество,Россия,
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