Когда это все закончится: россияне переплачивают за бренды

Каждый второй россиянин, опрошенный ритейлером «Самокат», заявил, что согласен на наценку за бренд в 15–20 процентов от стоимости товара. Об этом пишут «Известия».

Фото: Рамблер Рамблер

При этом почти половина участников опроса (44 процента) готовы отказаться от продукции бренда, если не согласны с его ценностями. Это означает, что для россиян важно не только качество товара, но и коммуникация бренда.

Большинство респондентов узнают о новых производителях и брендах случайно, когда видят незнакомый товар на полке магазина и решают его попробовать. Привлечь опрошенных может натуральный состав продукта (66 процентов) и большие скидки (51 процент).

Каждый пятый респондент заявил, что покупает продукты, следуя рекомендациям знакомых. Для 28 процентов опрошенных мужчин важна цена товара, при этом только 18 процентов женщин-участниц опроса обращают внимание на стоимость.

Красивая упаковка важна для молодых потребителей, родившихся в 1997–2012 годах.

Как писал «Рамблер», опубликованное год назад исследование компании BCG и холдинга «Ромир» показало, что россияне планируют сократить свои расходы почти на все, кроме услуг ЖКХ, интернета и мобильной связи, лекарств и свежих продуктов.