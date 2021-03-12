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Когда это все закончится: россияне переплачивают за бренды

Елена Прошина
1 час назад
Каждый второй россиянин, опрошенный ритейлером «Самокат», заявил, что согласен на наценку за бренд в 15–20 процентов от стоимости товара. Об этом пишут «Известия».
Когда это все закончится: россияне переплачивают за бренды
Фото: РамблерРамблер
При этом почти половина участников опроса (44 процента) готовы отказаться от продукции бренда, если не согласны с его ценностями. Это означает, что для россиян важно не только качество товара, но и коммуникация бренда.
Большинство респондентов узнают о новых производителях и брендах случайно, когда видят незнакомый товар на полке магазина и решают его попробовать. Привлечь опрошенных может натуральный состав продукта (66 процентов) и большие скидки (51 процент).
Каждый пятый респондент заявил, что покупает продукты, следуя рекомендациям знакомых. Для 28 процентов опрошенных мужчин важна цена товара, при этом только 18 процентов женщин-участниц опроса обращают внимание на стоимость.
Красивая упаковка важна для молодых потребителей, родившихся в 1997–2012 годах.
Как писал «Рамблер», опубликованное год назад исследование компании BCG и холдинга «Ромир» показало, что россияне планируют сократить свои расходы почти на все, кроме услуг ЖКХ, интернета и мобильной связи, лекарств и свежих продуктов.
Глава Информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков прогнозировал, что из-за пандемии россияне перейдут на новую модель потребления и начнут экономить на овощах, фруктах и говядине, выбирая более дешевые свинину и курицу.
Общество,Иван Федяков,Advis.ru,газета "Известия",
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