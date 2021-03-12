Канал «Крым 24» частично заблокировали в Instagram 

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Страницу телеканала «Крым 24» (входит в ГТРК «Крым») частично заблокировали в Instagram, об этом сообщил сам канал в социальных сетях.

«В канун празднования седьмой годовщины Крымской весны социальная сеть Instagram (офис находится в США ) частично заблокировала аккаунт телеканала «Крым 24». Так, сейчас есть возможность публиковать только фотографии, а сопроводить их текстом нельзя», — цитирует сообщение канала ТАСС

При попытке написать слово или вставить хештег сервис показывает сообщение о блокировке и отменяет публикацию. Администрация соцсети сообщила, что канал якобы «накручивал лайки», но в телеканале заявили, что такими услугами не пользуются.

«Интересно, что снятие блокировки назначено на 19 марта — сразу после годовщины Крымской весны», — добавили в «Крым 24».