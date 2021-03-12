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Канал «Крым 24» частично заблокировали в Instagram 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 9 2 часа назад
Канал «Крым 24» частично заблокировали в Instagram
Фото: ТАСС
Страницу телеканала «Крым 24» (входит в ГТРК «Крым») частично заблокировали в Instagram, об этом сообщил сам канал в социальных сетях.
«В канун празднования седьмой годовщины Крымской весны социальная сеть Instagram (офис находится в США) частично заблокировала аккаунт телеканала «Крым 24». Так, сейчас есть возможность публиковать только фотографии, а сопроводить их текстом нельзя», — цитирует сообщение канала ТАСС.
При попытке написать слово или вставить хештег сервис показывает сообщение о блокировке и отменяет публикацию. Администрация соцсети сообщила, что канал якобы «накручивал лайки», но в телеканале заявили, что такими услугами не пользуются.
«Интересно, что снятие блокировки назначено на 19 марта — сразу после годовщины Крымской весны», — добавили в «Крым 24».
Ранее YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».
Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать YouTube за ограничения на доступ к его фильму, а Роскомадзор потребовал от Google снять ограничения с картины.
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Комментарии
Общество , Андрей Кондрашов , Google , ВГТРК , ИТАР-ТАСС , Республика Крым , Севастополь
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