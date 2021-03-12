В России впервые за 17 лет сократилась продолжительность жизни

По предварительным данным, ожидаемая продолжительность жизни в 2020 году упала на два года по сравнению с показателем 2019 года, пишет РБК со ссылкой на источники в правительстве. Согласно прогнозам, нейтрализовать сокращение в ближайшие годы не удастся — к 2024 году показатель только вернется на докризисный уровень, отстав от до-пандемийного плана на те же два года. В расчетах также указано, что за следующие пять лет население РФ уменьшится на 2,2 миллиона человек.

По данным властей на март 2021 года, ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020 года снизилась до 71,1 года против 73,3 года в 2019. Согласно данным Росстата, это первое снижение с 2003 года. Прогнозы утверждают, что в 2021 году показатель составит 71,7 года, в 2022 — 72,3 года, в 2023 — 72,9 года, в 2024 — 73,6 года. До «коронакризиса» власти рассчитывали, что к 2024 удастся увеличить среднюю продолжительность жизни до 75,2 года.

Резкое снижение связано с возросшей смертностью — в 2020 году убыль населения оценивают в 583,4 тысяч человек, тогда как в 2019 году она составила только 99,7 тысяч, а в 2018 — 32,1 тысяч. Таким образом, сокращение населения страны в пандемийном 2020 году поставило рекорд за 15 лет: в 2005 году убыль населения составляла 564,5 тысяч человек.

«Распространение новой коронавирусной инфекции объективно отклонило Российскую Федерацию от траектории развития, направленной на достижение национальных целей, установленных в 2018 году», — указано в мартовской версии проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и плановый период до 2030 года.

По мнению авторов документа, реализация обозначенных в документе мер призвана обеспечить возврат к экономическому росту и росту доходов населения, а также достижение национальных целей развития.