Демограф предрек России стремительную убыль населения

Население России к 2024 году уменьшится более, чем на 2,2 млн человек. Неутешительный прогноз содержится в правительственном плане по достижению национальных целей.

Согласно проекту, в 2021 году убыль населения составит 522,1 тысячи человек, 2022-м — 451,5 тысячи, в 2023-м — 344,6 тысячи, в 2024-м — 270,6 тысячи человек. Суммарно за указанное время с 2020 по 2024 годы убыль населения составит более 2.2 млн человек, сообщает KP.RU.

В прошлом прогнозе говорилось о сокращении за это время населения на 1,2 млн человек. Он был скорректирован с учётом пандемии.

До начала 2030-х годов у нас будет сокращаться число потенциальных родителей. И только в начале 30-х, когда начнут вступать в детородный возраст «дети материнского капитала» демографическая ситуация может начать улучшаться, — цитирует мнение демографа Владимира Тимакова издание.

Справится с падением рождаемости можно только, если в каждой семье будет не менее трёх детей, уверен эксперт.

Повышение смертности связано с коронавирусом, эта динамика прослеживалась ещё в октябре и уже тогда можно было говорить о сокращении жизни на два-три года. Избыточная смертность повлияла и на убыль населения.

И если не бороться с последствиями коронавируса, уверен эксперт, то они ещё много лет будут отражаться как на продолжительности жизни россиян, так и на составе населения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ожидаемая продолжительность жизни снизилась до 71,1 года в России. При этом в 2019 году она достигала 73,3 лет.