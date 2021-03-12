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Москва

Эксперты сообщили о восстановлении международных перелетов после мая 

BFM.RU 20 минут назад
Спрогнозирована дата восстановления международных перелетов
Фото: ТАСС
Восстановление международных пассажирских перелетов ожидается после мая — июня. После открытия границ произойдет скачок туристических поездок, считает глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк.
По его словам, восстановление авиасообщения будет происходить медленно и к концу года число туристов будет меньше, чем наблюдалось до пандемии коронавируса, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на сингапурскую газету Straits Times.
Специалисты IATA уже работают над планированием открытия границ, разработано мобильное приложение Travel Pass, в котором можно посмотреть историю вакцинации пассажира и результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Приложение со следующей недели начнет тестировать Singapore Airlines на маршруте Сингапур-Лондон.
По данным IATA, в январе объем пассажирских авиаперевозок в мире упал на 72% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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