Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Самостоятельный клининг в этом году потянет почти на 6,5 тысячи 

Российская Газета и ещё 2 1 час назад
6,5 тысячи рублей будет стоить весенняя уборка в квартире
Фото: iStock
К марту в крупных городах России вырос спрос на мытье окон, чистку ковров и мебели, мытье бытовой техники и сантехники, сообщили в пресс-службе сервиса "СберУслуги". Пришло время весенней генеральной уборки.
Если заказать эту услугу у специалистов, то 50-метровую "двушку" с одной ванной в городах-миллионниках "прогенералят" примерно за 3 608 рублей. В Санкт-Петербурге за такую уборку придется отдать 5 400, в Москве — 6 320 рублей.
Большая весенняя уборка квартиры своими силами обойдется жителям городов-миллионников почти в 3,5 тысячи рублей. Такие подсчеты приводятся в свежем исследовании сервисов "СберМаркет" и "СберУслуги". Аналитики выяснили, сколько времени и денег отнимет самостоятельная уборка и в какую сумму выльется заказ клининга у специалистов. При подсчетах использовались внутренние данные за март 2021 года о средних ценах на бытовую химию и на аутсорс домашних дел в крупных городах России.
В подборку "СберМаркета" вошли средства для мытья полов, окон и различных поверхностей (кафель, кухонные плиты, ванная комната…). А также стоимость сопутствующих товаров — ведра, тряпки, швабры и веника, фартука и пакетов для мусора. Получилось, что для генеральной уборки квартиры среднего метража (около 50 "квадратов") со стиркой всего текстиля нужно накупить товаров на 3 280 рублей.
В "СберУслугах", в свою очередь, отметили, что у обычного человека такая работа займет десять и более часов. Специалисты справляются примерно за шесть. Как оценить эти трудозатраты? Если верить Росстату, средняя зарплата по стране — 51,1 тысячи рублей в месяц, или 319,3 рубля в час. Тогда генеральная уборка своими силами стоит 3 193 рубля. Если прибавить эти альтернативные издержки к стоимости расходных материалов, самостоятельный клининг потянет почти на 6,5 тысячи.
Кстати, заказывать доставку товаров для уборки и стирки россияне стали реже, чем в 2020 году. Спрос на средства для мытья посуды, стиральные порошки и пакеты для мусора снизился на два-три процента.
Видео дня. В Африке нашли гору, на 90% состоящую из золота
Российская Газета: последние новости
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных Россиянам напомнили о следующих длинных выходных СМИ могут начать штрафовать за неупоминание о запрете террористов СМИ могут начать штрафовать за неупоминание о запрете террористов Турция с 15 марта вводит для туристов электронные анкеты Турция с 15 марта вводит для туристов электронные анкеты
Комментарии
Общество , Социология , Москва , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Из-за террориста-смертника был введен режим КТО
00:30
Из-за террориста-смертника был введен режим КТО
Происшествия Криминал
«Надувной» ядерный «Скальпель» удивил американцев
00:07
«Надувной» ядерный «Скальпель» удивил американцев
Армия Оружие
Блогерша в купальнике прокатилась на лыжах в Сочи
00:25
Блогерша в купальнике прокатилась на лыжах в Сочи
Общество
Дебоширка с пивом устроила скандал в самолете
00:44
Дебоширка с пивом устроила скандал в самолете
Происшествия Новости Москвы
В кортеже Путина появился электромотоцикл Aurus
03:04
В кортеже Путина появился электромотоцикл Aurus
Наука и техника
Бродячий пес едва не загрыз ребенка в Новосибирске
00:27
Бродячий пес едва не загрыз ребенка в Новосибирске
Происшествия
Мужчина отбился от акулы при помощи удочки
00:32
Мужчина отбился от акулы при помощи удочки
Происшествия В мире
У берегов Румынии затонул сухогруз
00:20
У берегов Румынии затонул сухогруз
Происшествия В мире
Мужчина с обрезом захватил в заложницы сотрудницу МФО
00:45
Мужчина с обрезом захватил в заложницы сотрудницу МФО
Происшествия
Автобус с детьми рухнул в пропасть с 20-метровой высоты
01:15
Автобус с детьми рухнул в пропасть с 20-метровой высоты
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение