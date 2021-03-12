6,5 тысячи рублей будет стоить весенняя уборка в квартире

К марту в крупных городах России вырос спрос на мытье окон, чистку ковров и мебели, мытье бытовой техники и сантехники, сообщили в пресс-службе сервиса "СберУслуги". Пришло время весенней генеральной уборки.

Если заказать эту услугу у специалистов, то 50-метровую "двушку" с одной ванной в городах-миллионниках "прогенералят" примерно за 3 608 рублей. В Санкт-Петербурге за такую уборку придется отдать 5 400, в Москве — 6 320 рублей.

Большая весенняя уборка квартиры своими силами обойдется жителям городов-миллионников почти в 3,5 тысячи рублей. Такие подсчеты приводятся в свежем исследовании сервисов "СберМаркет" и "СберУслуги". Аналитики выяснили, сколько времени и денег отнимет самостоятельная уборка и в какую сумму выльется заказ клининга у специалистов. При подсчетах использовались внутренние данные за март 2021 года о средних ценах на бытовую химию и на аутсорс домашних дел в крупных городах России.

В подборку "СберМаркета" вошли средства для мытья полов, окон и различных поверхностей (кафель, кухонные плиты, ванная комната…). А также стоимость сопутствующих товаров — ведра, тряпки, швабры и веника, фартука и пакетов для мусора. Получилось, что для генеральной уборки квартиры среднего метража (около 50 "квадратов") со стиркой всего текстиля нужно накупить товаров на 3 280 рублей.

В "СберУслугах", в свою очередь, отметили, что у обычного человека такая работа займет десять и более часов. Специалисты справляются примерно за шесть. Как оценить эти трудозатраты? Если верить Росстату, средняя зарплата по стране — 51,1 тысячи рублей в месяц, или 319,3 рубля в час. Тогда генеральная уборка своими силами стоит 3 193 рубля. Если прибавить эти альтернативные издержки к стоимости расходных материалов, самостоятельный клининг потянет почти на 6,5 тысячи.

Кстати, заказывать доставку товаров для уборки и стирки россияне стали реже, чем в 2020 году. Спрос на средства для мытья посуды, стиральные порошки и пакеты для мусора снизился на два-три процента.