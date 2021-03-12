Врач перечислил риски длительного ношения наушников

При этом больше всего рискуют люди, которые пользуются слуховыми аппаратами или используют наушники по много часов, например, работники кол-центров.

По его словам, безопаснее использовать студийные наушники, которые полностью закрывают ушную раковину. Они изолируют человека от окружающих звуков и позволяют комфортно слушать музыку или речь. Наушники, которые вставляются в ушной проход, опаснее, так как из-за неплотного контакта их приходится помещать глубже. Из-за этого ушная сера спрессовывается и прилипает к барабанной перепонке, из-за чего появляется плотная серная пробка. Сначала может появиться чувство заложенности уха, а после разовьется контактный отит.