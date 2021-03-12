Ученые нашли связь между одиночеством и мудростью

Ученые из Калифорнийского университета впервые доказали связь одиночества и мудрости на нейронном уровне. Реакция мозга на одиночество почти противоположна его ощущению мудрости, сообщает Oxford Academic.
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Исследователи провели эксперимент, в котором поучаствовали 147 добровольцев в возрасте от 18 до 85 лет. Они заполнили опросники, где отметили степень своего одиночества и мудрости, после чего прошли когнитивный тест.
Волонтерам предлагали выбрать лица со счастливым, грустным, злым или нейтральным выражением. Пока участники эксперимента рассматривали снимки в фоновом режиме, активность их мозга записывали на ЭЭГ.
Выяснилось, что люди, назвавшие себя одинокими, чаще отвлекались на злые лица. В это время процессы в их височно-теменном соединении – в мозговом узле, где собирается и обрабатывается информация – замедлялись. Считавшие себя мудрыми добровольцы активно реагировали на счастливые лица, что ускоряло когнитивные процессы.
«Обратная связь между одиночеством и мудростью по крайней мере частично встроена в нейробиологию, а не является только результатом субъективных предубеждений», – подчеркнула нейропсихиатр Дилип Йесте.
Во многих случаях нервные реакции были противоположными: в зависимости от того, чувствовал ли себя кто-то из испытуемых одиноким или мудрым. Отмечается, что открытие американских ученых помогало понять, как мозг людей, чувствующих себя одинокими, обрабатывает информацию.
Ранее эксперты предположили, что в 2021 году на первый план выйдут технологии для борьбы с одиночеством
. С наступлением пандемии коронавируса число одиноких людей в мире заметно увеличилось – это отразится на психологическом здоровье общества, уверены специалисты.