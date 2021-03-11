Переход на четырехдневку повлечет сокращение зарплаты

Главный недостаток четырехдневной рабочей недели – это необходимость снижения заработной платы, считает коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий.
Комментируя
«Известиям» заявление уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой о том, что она готова поддержать переход на четырехдневную рабочую неделю для женщин, Корицкий отметил, что зарплаты у женщин и так ниже, чем у мужчин.
«На сегодняшний день зарплаты женщин в среднем на 30% ниже, чем у мужчин. Сокращение рабочей недели со стороны компаний может повлиять на уровень заработной платы», - сказал эксперт.
По словам Корицкого, 61% работодателей придерживаются мнения, что с переходом на четырехдневку придется урезать зарплаты, и лишь 36% заявляют о том, что уровень зарплат измениться не должен.
Он также отметил, что всерьез возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю рассматривают около 6% компаний. Еще 53%, согласно исследованию, готовы обсуждать этот вопрос в долгосрочной перспективе.
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», на тот момент премьер-министр России Дмитрий Медведев
заявил, что в ходе технологического прогресса рабочая неделя может стать четырехдневной. После этого эта тема широко обсуждалась на протяжении нескольких месяцев.