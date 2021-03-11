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Игорь Матвиенко и Александр Шаганов напишут гимн ФСО 

Вероника Полынина 1 час назад
Матвиенко и Шаганов напишут гимн ФСО
Фото: РИА Новости
Композитор Игорь Матвиенко и поэт Александр Шаганов работают над гимном Федеральной службы охраны (ФСО). Об этом Матвиенко рассказал РИА «Новости».

«Я действительно пишу музыку для гимна ФСО, а слова — Саша Шаганов. Но пока еще ничего не утверждено, так что никаких подробностей», — заявил композитор.

Александр Шаганов, в свою очередь, сообщил, что для него большая честь поддержать поэзией людей, которые выполняют сложные задачи.
Как сообщал «Рамблер», Матвиенко и Шаганов — постоянные соавторы. Они написали многие песни для групп «Любэ», «Иванушки International», певца Жени Белоусова и других.
Среди известных песен — «Атас», «Конь», «Комбат», «Там, за туманами», «От Волги до Енисея» группы Любэ, «Тучи», «Кукла» «Иванушек International», «Девчонка-девчоночка» Жени Белоусова и др.
В 2016 году Игорь Матвиенко написал гимн Сухопутных войск Российской Федерации "Вперед, пехота!".
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Общество , Александр Шаганов , Игорь Матвиенко , Федеральная служба охраны , РИА Новости
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