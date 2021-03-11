Малькевич обвинил Twitter в лицемерии

«Вместо того, чтобы признать вину в неудалении деструктива и исправить ситуацию, компания имеет совесть говорить про какой-то «общественный диалог», подразумевая что к подобному диалогу относится распространение детской порнографии и пропаганда самоубийств и наркотиков.

Законное требование РКН удалить детское порно и наркоторговлю не является и вообще не может быть элементом общественной дискуссии, ни в России , ни в любой другой европейской стране. Позиция Twitter в России – проявление очевидных двойных стандартов.

Замедление трафика, направленное на доставку аудио-, видеоконтента и графических изображений, когда текстовые сообщения в социальной сети продолжают доставляться без ограничений, не может влиять и ограничивать какую бы то ни было общественную дискуссию.

Twitter целенаправленно передёргивает факты, подключает политические лозунги, чтобы отвлечь, переключить внимание западной аудитории от реальных причин происходящего. Компания понимает, что адекватные люди не поймут и не поддержат её позицию и поведение.

Вместо того, чтобы разговаривать и договариваться с российскими властями Twitter идёт на сознательное обострение ситуации. Соцсеть ставит себя выше национальных регулирующих органов. Компания занимается не бизнесом, а манипуляциями и политикой. В любой другой стране санкции за подобное поведение были бы порядком жёстче.