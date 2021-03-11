Когда это все закончится: работодатели сэкономят на россиянах 

В 2021 году российские компании планируют сэкономить на добровольном медстраховании (ДМС), а от пяти до 15 процентов работодателей отказались от услуг ДМС вообще. Об этом сообщает РБК со ссылкой на крупных страховщиков.

Глава « Совкомбанк Страхование» Игорь Лаппи объяснил, что в четвертом квартале прошлого года россияне стали чаще обращаться за медицинской помощью по ДМС.

«Лечили то, что не смогли пролечить в период локдауна, или же последствия ковида», — рассказал он.

В итоге расходы работодателей на ДМС выросли и они решили оптимизировать траты. По мнению Лаппи, в перспективе еще около десяти процентов клиентов снизят бюджет на ДМС, а совсем откажутся от страховки пять-семь процентов компаний.

«Пока мы видим два тренда: первый — сократить расходы на 30–40 процентов за счет софинансирования (франшизы), второй — сократить количество покрываемых рисков и участников программы», — отметил он.

Как писал «Рамблер», ранее «Работа.ру» выяснила, что треть российских работодателей (32 процента) планируют повысить зарплату сотрудникам в 2021 году. Еще 23 процента компаний намерены потратиться на обучение сотрудников и 15 процентов — на введение новой системы премирования.