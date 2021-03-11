Когда это все закончится: работодатели сэкономят на россиянах 

В 2021 году российские компании планируют сэкономить на добровольном медстраховании (ДМС), а от пяти до 15 процентов работодателей отказались от услуг ДМС вообще. Об этом сообщает РБК со ссылкой на крупных страховщиков.
Гендиректор по ДМС компании «Ингосстрах» Дмитрий Попов рассказал, что от страховок чаще всего отказываются небольшие компании.
Глава «Совкомбанк Страхование» Игорь Лаппи объяснил, что в четвертом квартале прошлого года россияне стали чаще обращаться за медицинской помощью по ДМС.
«Лечили то, что не смогли пролечить в период локдауна, или же последствия ковида», — рассказал он.
В итоге расходы работодателей на ДМС выросли и они решили оптимизировать траты. По мнению Лаппи, в перспективе еще около десяти процентов клиентов снизят бюджет на ДМС, а совсем откажутся от страховки пять-семь процентов компаний.
«Пока мы видим два тренда: первый — сократить расходы на 30–40 процентов за счет софинансирования (франшизы), второй — сократить количество покрываемых рисков и участников программы», — отметил он.
Как писал «Рамблер», ранее «Работа.ру» выяснила, что треть российских работодателей (32 процента) планируют повысить зарплату сотрудникам в 2021 году. Еще 23 процента компаний намерены потратиться на обучение сотрудников и 15 процентов — на введение новой системы премирования.