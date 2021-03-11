Немец прилетел в Россию ради вакцинации «Спутником» 

Немец привился вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Москве без записи и очередей, а после прививки получил в подарок мороженое. Об этом сообщает Focus.

В настоящее время, как сообщал «Рамблер», в Германии могут пройти вакцинацию только люди старше 80 лет, постояльцы домов престарелых и медицинский персонал. Правительство страны объявило, что предложит вакцинироваться всем желающим до конца лета.

Страховой агент Штефан Хейлеманн не захотел ждать так долго и в начале года с женой и двумя детьми прилетел в Москву. Он смог это сделать, потому что у него была бизнес-виза, а его жена — уроженка России.

Мужчина сделал прививку в торговом центре ГУМ. Он отметил, что ему не пришлось записываться на вакцинацию, очереди не было, а после прививки он получил в подарок мороженое.

Хейлеманн отметил, что сначала у него были опасения по поводу вакцинации «Спутником V», однако после подробного изучения вопроса он предпочел привиться именно им. После вакцинации мужчина почувствовал себя истощенным, у него поднялась температура, но на следующий день он почувствовал себя хорошо.