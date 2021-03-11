Блогерша появилась на горном курорте Сочи в купальнике

Российская блогерша прокатилась на лыжах в купальнике на курорте «Роза Хутор» в Сочи. Соответствующее видео опубликовано в ее Instagram-аккаунте.
На кадрах спортсменка спускается по снежному склону на лыжах в оранжевом купальнике и серебристом плаще. Судя по авторскому комментарию к ролику, он был приурочен к 8 Марта. Это видео получило множество восторженных отзывов подписчиков.
«Вихрь, ураган», «Какая же вы прелесть, дорогая Лиза», «Просто огонь, девочка-огонь», «Ты лучшая», «Ты, Лиза, девушка — высший класс!», «Ты космос», «Ох, какая супер-женщина!» — писали ей поклонники.