Блогерша появилась на горном курорте Сочи в купальнике

Российская блогерша прокатилась на лыжах в купальнике на курорте «Роза Хутор» в Сочи . Соответствующее видео опубликовано в ее Instagram-аккаунте.

На кадрах спортсменка спускается по снежному склону на лыжах в оранжевом купальнике и серебристом плаще. Судя по авторскому комментарию к ролику, он был приурочен к 8 Марта. Это видео получило множество восторженных отзывов подписчиков.