Немец прилетел в Россию ради вакцинации «Спутником»

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Житель Германии Штефан Хайлеман специально прилетел в Россию , чтобы сделать прививку от COVID-19 . С собой он взял жену и детей, пишет издание Focus

"Я изучил сведения о разных вакцинах и механизмах их действия. Я предпочитаю векторные вакцины. Поэтому я принял решение в пользу "Спутника", — сказал немец.

После вакцинации Хайлеман рассказал о своем самочувствии: в первые часы после введения препарата была температура.

"Я чувствовал себя разбитым. Но уже на следующий день все было в порядке", — подчеркнул Штефан.

А еще его поразило, что в России нет локдауна, а число заразившихся SARS-CoV-2 снижается.

"Все магазины и рестораны открыты, мы могли свободно передвигаться", — цитирует иностранца РИА Новости.