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Немец прилетел с семьей в Россию ради вакцинации «Спутником V» 

Российская Газета и ещё 13 2 часа назад
Немец прилетел в Россию ради вакцинации «Спутником»
Фото: ТАСС
Житель Германии Штефан Хайлеман специально прилетел в Россию, чтобы сделать прививку от COVID-19. С собой он взял жену и детей, пишет издание Focus.

"Я изучил сведения о разных вакцинах и механизмах их действия. Я предпочитаю векторные вакцины. Поэтому я принял решение в пользу "Спутника", — сказал немец.

После вакцинации Хайлеман рассказал о своем самочувствии: в первые часы после введения препарата была температура.

"Я чувствовал себя разбитым. Но уже на следующий день все было в порядке", — подчеркнул Штефан.

А еще его поразило, что в России нет локдауна, а число заразившихся SARS-CoV-2 снижается.

"Все магазины и рестораны открыты, мы могли свободно передвигаться", — цитирует иностранца РИА Новости.

Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Ранее российскую вакцину "Спутник V" похвалил чешский журналист Томаш Цинка. Он назвал ее одной из лучших в мире. "Данные, которые я знаю о "Спутнике", достаточно хорошие", — а это уже мнение главного инфекциониста США Энтони Фаучи.
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Общество , Энтони Фаучи , РИА Новости , Германия , США
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