Памятник Гагарину открыли в Джакарте

«Событие приурочено к 70-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, которое отмечалось в прошлом году, а также стало свидетельством крепнущих связей между Москвой и Джакартой, с 2006 года являющихся городами-побратимами», — отметили в диппредставительстве.
«Через два месяца после полета первый президент Индонезии Сукарно во время своего визита в Москву удостоил Юрия Гагарина одной из высших государственных наград — орденом звезды второго класса. С тех пор слова „Спутник“, „Гагарин“, а также имя „Юрий“ стали чрезвычайно популярны в Индонезии», — рассказали в диппредставительстве.
«У нас много общего, особенно сейчас, когда мы сталкиваемся с различными вызовами, в том числе пандемией, необходимостью поддержания развития городов, обеспечения безопасности, развития рынка услуг для наших жителей», — отметил он.