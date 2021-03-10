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Памятник Юрию Гагарину открыли в Джакарте

Большая Азия
1 час назад
Церемония открытия памятника советскому космонавту Юрию Гагарину состоялась в среду в одном из парков столицы Индонезии, города Джакарты. Об этом сообщили корр. ТАСС в посольстве РФ в Индонезии.
Памятник Гагарину открыли в Джакарте
Фото: travelvesti.rutravelvesti.ru
«Событие приурочено к 70-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, которое отмечалось в прошлом году, а также стало свидетельством крепнущих связей между Москвой и Джакартой, с 2006 года являющихся городами-побратимами», — отметили в диппредставительстве.
В посольстве напомнили, что «в этом году отмечается 60-летие первого полета человека в космос».
«Через два месяца после полета первый президент Индонезии Сукарно во время своего визита в Москву удостоил Юрия Гагарина одной из высших государственных наград — орденом звезды второго класса. С тех пор слова „Спутник“, „Гагарин“, а также имя „Юрий“ стали чрезвычайно популярны в Индонезии», — рассказали в диппредставительстве.
В приветственном видеообращении руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергей Черемин отметил, что «Москва высоко оценивает отношения между двумя мегаполисами».
«У нас много общего, особенно сейчас, когда мы сталкиваемся с различными вызовами, в том числе пандемией, необходимостью поддержания развития городов, обеспечения безопасности, развития рынка услуг для наших жителей», — отметил он.
По его словам, «несмотря на нынешние трудности, контакты между столицами не приостанавливаются».
Общество,Сергей Черемин,Юрий Гагарин,Москва,Джакарта,Индонезия,
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