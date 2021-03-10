Около 15 млн россиян путешествовали по стране зимой

В течение зимы около 15 миллионов россиян путешествовали по стране. Об этом в среду, 10 марта, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе совещания с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
По ее словам, число путешествующих по России граждан снизилось на 25 процентов, чем за аналогичный период 2020 года. Падение показателя связано в первую очередь с тем, что культурно-познавательные поездки были невозможны из-за действовавших ограничений.
— Это очень актуально для крупных городов — Москва, Питер, по ним падение очень сильное и в первую очередь ковид ударил, — цитирует Догузову Интерфакс.
Она отметила, что зимой повышенным спросом пользовались все горнолыжные курорты России. Загрузка выросла на 15-20 процентов. На 10 процентов увеличилась загрузка курортов юга страны.