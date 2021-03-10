Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Около 15 миллионов россиян путешествовали по стране зимой 

Вечерняя Москва 1 час назад
Около 15 млн россиян путешествовали по стране зимой
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва
В течение зимы около 15 миллионов россиян путешествовали по стране. Об этом в среду, 10 марта, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе совещания с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
По ее словам, число путешествующих по России граждан снизилось на 25 процентов, чем за аналогичный период 2020 года. Падение показателя связано в первую очередь с тем, что культурно-познавательные поездки были невозможны из-за действовавших ограничений.

— Это очень актуально для крупных городов — Москва, Питер, по ним падение очень сильное и в первую очередь ковид ударил, — цитирует Догузову Интерфакс.

Она отметила, что зимой повышенным спросом пользовались все горнолыжные курорты России. Загрузка выросла на 15-20 процентов. На 10 процентов увеличилась загрузка курортов юга страны.
Видео дня. Причиной расставания Айзы Долматовой и Олега Майами стала Бузова
Вечерняя Москва: последние новости
Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных Эксперт объяснил, как обойти внесение в черный список телефонных номеров Эксперт объяснил, как обойти внесение в черный список телефонных номеров Диетолог назвала оптимальную порцию блинов в Масленицу Диетолог назвала оптимальную порцию блинов в Масленицу
Общество , Зарина Догузова , Владимир Путин , Ростуризм , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полуголый уралец повис на балконе вверх тормашками
00:40
Полуголый уралец повис на балконе вверх тормашками
Происшествия
Задержание министра на Алтае попало на видео
01:07
Задержание министра на Алтае попало на видео
Происшествия
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
01:10
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
Армия Войска
Российский подросток хотел учинить расстрел в школе
00:22
Российский подросток хотел учинить расстрел в школе
Происшествия Криминал
Мужчина обнаружил в унитазе кобру и пытался ее смыть
02:13
Мужчина обнаружил в унитазе кобру и пытался ее смыть
В мире Азия
Из-за салютов в честь Ивлеевой в 6 городах завели дело
02:09
Из-за салютов в честь Ивлеевой в 6 городах завели дело
Шоу-бизнес
Тонны рыбы высыпались из грузовика на трассу
00:47
Тонны рыбы высыпались из грузовика на трассу
Происшествия
Гигантский гейзер забил из-под земли в Перми
00:30
Гигантский гейзер забил из-под земли в Перми
Происшествия
7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге
00:28
7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге
Происшествия
Актриса Анастасия Макеева выходит замуж в четвертый раз
00:34
Актриса Анастасия Макеева выходит замуж в четвертый раз
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение