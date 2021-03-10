Путин пообещал не мешать россиянам отдыхать за границей 

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства пообещал россиянам не мешать отдыхать за границей. Об этом сообщает « Интерфакс ».

«Мы, безусловно, своих граждан держать не должны и не будем этого делать», — так глава страны прокомментировал желание путешественников отдохнуть в зарубежных странах.

При этом лидер государства обозначил задачу развития внутреннего туризма. По его словам, необходимо приложить все усилия, чтобы создать хорошие условия для отдыха граждан, которые решат провести отпуск на родине.