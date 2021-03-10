Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Путин пообещал не мешать россиянам отдыхать за границей 

Lenta.ru 37 минут назад
Путин пообещал не мешать россиянам отдыхать за границей
Фото: globallookpress.com
Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства пообещал россиянам не мешать отдыхать за границей. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы, безусловно, своих граждан держать не должны и не будем этого делать», — так глава страны прокомментировал желание путешественников отдохнуть в зарубежных странах.

При этом лидер государства обозначил задачу развития внутреннего туризма. По его словам, необходимо приложить все усилия, чтобы создать хорошие условия для отдыха граждан, которые решат провести отпуск на родине.
Ранее в марте президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев призвал россиян не ждать открытия границ Евросоюза в скором времени. При этом он отметил, что вероятность открытия границ летом все же есть. Спикер подчеркнул, что такие страны, как Италия, Франция и Испания, не выражают готовности принимать туристов из России.
Видео дня. Причиной расставания Айзы Долматовой и Олега Майами стала Бузова
Последние новости
Что известно о замедлении работы Twitter в России Что известно о замедлении работы Twitter в России Некоторых россиян задумали освободить от налога Некоторых россиян задумали освободить от налога Песков прокомментировал данные о сбоях фразой «у нас все открывается» Песков прокомментировал данные о сбоях фразой «у нас все открывается»
Общество , Андрей Игнатьев , Владимир Путин , ЕС , Российский союз туриндустрии , Испания , Италия , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полуголый уралец повис на балконе вверх тормашками
00:40
Полуголый уралец повис на балконе вверх тормашками
Происшествия
Задержание министра на Алтае попало на видео
01:07
Задержание министра на Алтае попало на видео
Происшествия
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
01:10
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
Армия Войска
Российский подросток хотел учинить расстрел в школе
00:22
Российский подросток хотел учинить расстрел в школе
Происшествия Криминал
Мужчина обнаружил в унитазе кобру и пытался ее смыть
02:13
Мужчина обнаружил в унитазе кобру и пытался ее смыть
В мире Азия
Из-за салютов в честь Ивлеевой в 6 городах завели дело
02:09
Из-за салютов в честь Ивлеевой в 6 городах завели дело
Шоу-бизнес
Тонны рыбы высыпались из грузовика на трассу
00:47
Тонны рыбы высыпались из грузовика на трассу
Происшествия
Гигантский гейзер забил из-под земли в Перми
00:30
Гигантский гейзер забил из-под земли в Перми
Происшествия
7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге
00:28
7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге
Происшествия
Актриса Анастасия Макеева выходит замуж в четвертый раз
00:34
Актриса Анастасия Макеева выходит замуж в четвертый раз
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение