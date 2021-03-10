Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Попова заявила, что отказываться от масок пока нельзя 

Газета.Ru 1 час назад
Попова: отказываться от масок пока нельзя
Фото: РИА Новости
Несмотря на снижением заболеваемости коронавирусом в России, отказываться от масок пока нельзя. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.

«Сегодня нет оснований для того, чтобы расслабляться, требования остаются, масочный режим остается, безусловно», — сказала Попова.

По ее словам, сохраняются риски из-за возвращения россиян из-за границы после праздников и снятия коронавирусных ограничений в регионах.
Ранее ВОЗ заявила о росте заболеваемости COVID-19 в мире за неделю на 2%.
В России коронавирусом заразились 4 351 553, выздоровели 3 945 527, скончались 90 275 человек.
Видео дня. Причиной расставания Айзы Долматовой и Олега Майами стала Бузова
Газета.Ru: последние новости
Греция откроется для туристов с 14 мая Греция откроется для туристов с 14 мая В России второй день подряд выявляют меньше 10 тысяч случаев коронавируса В России второй день подряд выявляют меньше 10 тысяч случаев коронавируса Умер дрессировщик львов Борис Бирюков Умер дрессировщик львов Борис Бирюков
Общество , Анна Попова , ВОЗ , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полуголый уралец повис на балконе вверх тормашками
00:40
Полуголый уралец повис на балконе вверх тормашками
Происшествия
Задержание министра на Алтае попало на видео
01:07
Задержание министра на Алтае попало на видео
Происшествия
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
01:10
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
Армия Войска
Российский подросток хотел учинить расстрел в школе
00:22
Российский подросток хотел учинить расстрел в школе
Происшествия Криминал
Мужчина обнаружил в унитазе кобру и пытался ее смыть
02:13
Мужчина обнаружил в унитазе кобру и пытался ее смыть
В мире Азия
Из-за салютов в честь Ивлеевой в 6 городах завели дело
02:09
Из-за салютов в честь Ивлеевой в 6 городах завели дело
Шоу-бизнес
Тонны рыбы высыпались из грузовика на трассу
00:47
Тонны рыбы высыпались из грузовика на трассу
Происшествия
Гигантский гейзер забил из-под земли в Перми
00:30
Гигантский гейзер забил из-под земли в Перми
Происшествия
7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге
00:28
7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге
Происшествия
Актриса Анастасия Макеева выходит замуж в четвертый раз
00:34
Актриса Анастасия Макеева выходит замуж в четвертый раз
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение