Попова: нужды для массовой иммунизации детей нет

Необходимости массово прививать детей от коронавирусной инфекции нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
«Детей мы пока не прививаем, нужды для массовой иммунизации детей нет», — приводит её слова ТАСС.
Как отметила Попова, они переносят заболевание очень легко, иммунитет вырабатывается быстро даже при отсутствии симптомов.
Ранее врач рассказал, что дети, которые заболели коронавирусом, перестают быть заразными для окружающих через десять дней.