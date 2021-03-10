Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Попова заявила об отсутствии нужды массово прививать детей от COVID-19 

RT на русском и ещё 3 38 минут назад
Попова: нужды для массовой иммунизации детей нет
Фото: РИА Новости
Необходимости массово прививать детей от коронавирусной инфекции нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

«Детей мы пока не прививаем, нужды для массовой иммунизации детей нет», — приводит её слова ТАСС.

Как отметила Попова, они переносят заболевание очень легко, иммунитет вырабатывается быстро даже при отсутствии симптомов.
Ранее врач рассказал, что дети, которые заболели коронавирусом, перестают быть заразными для окружающих через десять дней.
Видео дня. Причиной расставания Айзы Долматовой и Олега Майами стала Бузова
RT на русском: последние новости
В Подмосковье поступила партия из 68 тысяч доз вакцины от COVID-19 В Подмосковье поступила партия из 68 тысяч доз вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» станет доступна для массовой вакцинации в марте «ЭпиВакКорона» станет доступна для массовой вакцинации в марте «Аэрофлот» прокомментировал идею об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту «Аэрофлот» прокомментировал идею об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту
Общество , Анна Попова , Госдума , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полуголый уралец повис на балконе вверх тормашками
00:40
Полуголый уралец повис на балконе вверх тормашками
Происшествия
Задержание министра на Алтае попало на видео
01:07
Задержание министра на Алтае попало на видео
Происшествия
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
01:10
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
Армия Войска
Российский подросток хотел учинить расстрел в школе
00:22
Российский подросток хотел учинить расстрел в школе
Происшествия Криминал
Мужчина обнаружил в унитазе кобру и пытался ее смыть
02:13
Мужчина обнаружил в унитазе кобру и пытался ее смыть
В мире Азия
Из-за салютов в честь Ивлеевой в 6 городах завели дело
02:09
Из-за салютов в честь Ивлеевой в 6 городах завели дело
Шоу-бизнес
Тонны рыбы высыпались из грузовика на трассу
00:47
Тонны рыбы высыпались из грузовика на трассу
Происшествия
Гигантский гейзер забил из-под земли в Перми
00:30
Гигантский гейзер забил из-под земли в Перми
Происшествия
7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге
00:28
7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге
Происшествия
Актриса Анастасия Макеева выходит замуж в четвертый раз
00:34
Актриса Анастасия Макеева выходит замуж в четвертый раз
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение