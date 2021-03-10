200 терактов предотвратили в России за последние 10 лет

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«За последние 10 лет не допущено около 200 терактов! Очевидно, речь идет о тысячах спасенных жизней. При этом, если в 2010 году предотвращалось всего 10% таких атак, то в 2018 году - уже около 80%, а в 2020 году - 96%», - сообщил Бортников.

Он отметил, что за тот же период число преступлений террористической направленности в стране сократилось в 260 раз – с 779 в 2010 году до 3 в 2020 году.

В 2020 году ФСБ и НАК ликвидировали 71 террористическую ячейку. Из незаконного оборота было изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тысяч патронов, а также более 3 тысяч мин, гранат и иных боеприпасов.

Росфинмониторинг заблокировал финансовые активы более 1,2 тысячи лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, на общую сумму свыше 57 млн рублей. В целом пресечено 184 канала финансирования терроризма, сообщил Александр Бортников.