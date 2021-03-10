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200 терактов предотвратили в России за последние 10 лет

Вероника Полынина
37 минут назад
За последние 10 лет в России было предотвращено более 200 террористических актов. Об этом рассказал председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников в интервью «Российской газете».
200 терактов предотвратили в России за последние 10 лет
Фото: ТАССТАСС
«За последние 10 лет не допущено около 200 терактов! Очевидно, речь идет о тысячах спасенных жизней. При этом, если в 2010 году предотвращалось всего 10% таких атак, то в 2018 году - уже около 80%, а в 2020 году - 96%», - сообщил Бортников.
Он отметил, что за тот же период число преступлений террористической направленности в стране сократилось в 260 раз – с 779 в 2010 году до 3 в 2020 году.
В 2020 году ФСБ и НАК ликвидировали 71 террористическую ячейку. Из незаконного оборота было изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тысяч патронов, а также более 3 тысяч мин, гранат и иных боеприпасов.
Росфинмониторинг заблокировал финансовые активы более 1,2 тысячи лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, на общую сумму свыше 57 млн рублей. В целом пресечено 184 канала финансирования терроризма, сообщил Александр Бортников.
Как сообщал «Рамблер», ранее в среду ФСБ сообщила о предотвращенном теракте в одной из школ Пензы. Преступление готовил 16-летний ученик школы. У него были изъяты охотничье ружье, порох и средства связи с инструкциями по изготовлению самодельного взрывного устройства.
Общество,Александр Бортников,Росфинмониторинг,НАК,ФСБ,"Российская газета",Россия,
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