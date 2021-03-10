В России запретили еще три аниме и мангу

Речь идет о ссылках на мультсериалы «Токийский гуль», «Загадка дьявола» и «Класс убийц». Последнее произведение попало под запрет также и в виде текстовой версии — манги. Заседание прошло в среду, 10 марта, в Московском районном суде Санкт-Петербурга.