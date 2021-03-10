Детским школам искусств повысили статус 

Госдума в окончательном чтении приняла внесенный президентом проект закона об образовании в сфере искусств. Как подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин , школам искусств больше не придется конкурировать за бюджетные средства с муниципальными образовательными и спортивными учреждениями.

Закон, по его словам, поднимет их с муниципального уровня на региональный. "Не муниципалитеты, а региональные министерства культуры будут отвечать за финансирование, оснащение и кадровый состав таких школ, — заявил Володин. — Изменится и принцип отбора кандидатов в творческие училища. Главным критерием будет талант, а не результаты ЕГЭ".

Он считает, что это будет способствовать сохранению традиционного для нашей страны качественного классического образования в области искусств. Документ также определяет возможность поступления в такие учреждения по творческому конкурсу. Будет введена дифференцированная оценка результатов экзаменов для поступления в творческие училища: в них будут принимать самых талантливых ребят.