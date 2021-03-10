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Детским школам искусств повысили статус 

Российская Газета и ещё 1 1 час назад
Детским школам искусств повысили статус
Фото: РИА Новости
Госдума в окончательном чтении приняла внесенный президентом проект закона об образовании в сфере искусств. Как подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин, школам искусств больше не придется конкурировать за бюджетные средства с муниципальными образовательными и спортивными учреждениями.
Закон, по его словам, поднимет их с муниципального уровня на региональный. "Не муниципалитеты, а региональные министерства культуры будут отвечать за финансирование, оснащение и кадровый состав таких школ, — заявил Володин. — Изменится и принцип отбора кандидатов в творческие училища. Главным критерием будет талант, а не результаты ЕГЭ".
Он считает, что это будет способствовать сохранению традиционного для нашей страны качественного классического образования в области искусств. Документ также определяет возможность поступления в такие учреждения по творческому конкурсу. Будет введена дифференцированная оценка результатов экзаменов для поступления в творческие училища: в них будут принимать самых талантливых ребят.
До внесения проекта на встрече с министром культуры в Кремле президент подчеркнул, что детские школы искусств не должны становиться кружками при домах пионеров. "В советское же время были созданы и музыкальные школы и школы искусств, там все-таки немножко другой уровень и цели другие у них, и уровень подготовки преподавателей совсем другой", — заметил Владимир Путин.
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Общество , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Госдума
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