В Москве рассказали о работе Главархива 

«Московский архив действительно стал более открытым. В День архивов хочется подчеркнуть, что это не пережиток прошлого, а место, где можно очень много узнать как о жизни столицы в прошлом, так и о собственной семье. Радостно сознавать, что в последнее время интерес к истории только растёт, поэтому и наша работа оказывается нужной и востребованной», — цитирует Ракову «Москва 24».