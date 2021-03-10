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Москва

В Москве рассказали о работе Главархива 

RT на русском 35 минут назад
В Москве рассказали о работе Главархива
Фото: Архивные документы из личных собраний. Главархив Москвы
В России 10 марта отмечают День архивов. Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в прошлом году в Главархиве запустили несколько онлайн-сервисов, открыли доступ к уникальным документам и создали онлайн-клуб мемуаристики.

«Московский архив действительно стал более открытым. В День архивов хочется подчеркнуть, что это не пережиток прошлого, а место, где можно очень много узнать как о жизни столицы в прошлом, так и о собственной семье. Радостно сознавать, что в последнее время интерес к истории только растёт, поэтому и наша работа оказывается нужной и востребованной», — цитирует Ракову «Москва 24».

Как уточняется, с ноября 2020 года можно подать заявку на выдачу архивных документов в электронном виде. Кроме того, в прошлом году открылся новый зал научно-справочной библиотеки.
Как ранее сообщала НСН, в библиотеках Москвы ввели единый читательский билет.
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Общество , Новости Москвы , Анастасия Ракова
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