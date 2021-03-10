Пока вы спали: водители столкнулись с проблемами ОСАГО

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Ошибка при оформлении онлайн полиса ОСАГО может привести к расторжению договора со стороны страховой компании. При этом деньги автовладельцу не вернут, пишет газета «Известия».

Страховщики отметили, что чаще всего договоры расторгаются из-за неверно внесенных сведений о категории машины и количестве лошадиных сил.

При этом иногда автолюбители сталкиваются с мошенничеством со стороны агентов, обещающих оформление ОСАГО с большой скидкой, а при подаче сведений сильно занижающих цифры.

Единственный внесенный в реестр Центробанка РФ зарубежный сервис денежных переводов — американская система MoneyGram — с 1 марта прекратил напрямую оказывать услуги физическим лицам в России. Об этом пишет РБК.

При этом получить переводы клиенты MoneyGram в России теперь смогут только в офисах «Золотой короны». Однако по состоянию на 5 марта 2021 года MoneyGram не была исключена из реестра, отмечает издание.

Специалисты Института географии НАН Украины предупредили, что слишком активная эксплуатация национального достояния страны — ее земель — ведет к истощению почвы. Об этом пишет украинская правительственная газета «Урядовый курьер».

Ученые обратили внимание на чрезмерную распаханность земель, которая в отдельных регионах составляет до 95%. Они также отметили, что все больше отдается предпочтение культурам, которые истощают почву: кукуруза, рапс, соя и подсолнечник.

Безжалостная эксплуатация земель, большая часть которых сосредоточена в руках десятка крупнейших агрохолдингов, может привести к их полной деградации, а также проблемам с грунтовыми водами и водоемами, предупредили эксперты.

В Минцифры планируют увеличить наполненность Единой биометрической системы с 164 тысячи записей до 70 миллионов. Для этого на совещании в ведомстве было предложено закрыть удаленный доступ к ряду госуслуг при отсутствии биометрии, пишет газета «Коммерсант».

При этом эксперты указали на угрозу утечки биометрических данных из базы и усомнились в необходимости их активного сбора.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пандемия коронавируса лишила страну возможности развиваться на протяжении года, и этот спад еще предстоит наверстать. Об этом пишет ТАСС.