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«Выгоню вас к чертовой матери»: Норкин сорвался на гостя 

Артём Кульша 49 минут назад
«Выгоню вас к чертовой матери»: Норкин сорвался на гостя
Фото: РИА Новости
Телеведущий Андрей Норкин в эфире НТВ понизил голос до предела, чтобы утихомирить гостя. Об этом сообщает «Царьград».
В ходе недавнего эпизода шоу «Место встречи» обсуждался тот факт, что социальная сеть Facebook на основании анализа украинской платформы StopFake пометила как недостоверные сообщения российских СМИ о задержании в Воронеже представителей украинской неонацистской группы.
Гость передачи политолог Виктор Олевич высказал мнение, что цензура — это плохо в любом случае, а в качестве примера привел внесение произведений ряда авторов в список экстремистской литературы в России.
Норкин заявил, что это не цензура, потому что произведения вносятся в данный список, так как нарушают законодательство.
Олевич перебил его, напомнив, что в Советском Союзе нарушением закона было прослушивание радиостанции «Голос Америки».

«Давайте не будем вести дискуссию с аргументами: "А у вас там негров линчуют". Слушайте, Виктор Жозефович, я же сейчас вас тоже выгоню к чертовой матери. Мне так понравилось на прошлой неделе», — заявил на это Норкин, понизив голос до предела.

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Общество , Виктор Олевич , Андрей Норкин , НТВ
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