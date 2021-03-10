«Выгоню вас к чертовой матери»: Норкин сорвался на гостя 

Телеведущий Андрей Норкин в эфире НТВ понизил голос до предела, чтобы утихомирить гостя. Об этом сообщает «Царьград».

В ходе недавнего эпизода шоу «Место встречи» обсуждался тот факт, что социальная сеть Facebook на основании анализа украинской платформы StopFake пометила как недостоверные сообщения российских СМИ о задержании в Воронеже представителей украинской неонацистской группы.

Гость передачи политолог Виктор Олевич высказал мнение, что цензура — это плохо в любом случае, а в качестве примера привел внесение произведений ряда авторов в список экстремистской литературы в России.

Норкин заявил, что это не цензура, потому что произведения вносятся в данный список, так как нарушают законодательство.

Олевич перебил его, напомнив, что в Советском Союзе нарушением закона было прослушивание радиостанции «Голос Америки».