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Москва

Эксперт научил, как позвонить абоненту, у которого вы в «черном списке» 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Раскрыт способ обойти «черный список» и дозвониться до абонента
Фото: Lenta.ru
Любой пользователь услуг связи должен осознавать, что новые технологии не позволяют полностью защититься от нежелательного общения. Поэтому даже если вы добавили каких-то абонентов в чёрный список на телефоне, существует возможность эту блокировку обойти, и речь идет даже не о звонке с другого номера. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

"Позвонить человеку, у которого вы в черном списке, можно даже со своего номера. Для этого есть несколько легальных возможностей", — указывает эксперт.

Во-первых, практически у всех операторов сотовой связи есть услуга антиопределитель номера. Как правило, она платная — после её подключения все ваши исходящие звонки будут определяться как звонок с неизвестного номера. Соответственно, система блокировки "черный список" будет пропускать ваш звонок на устройстве того абонента, который вас заблокировал. Другое дело, ответит ли он, но звонок точно пройдет.

"Однако есть и другая возможность скрыть свой номер, о которой далеко не все знают, причем она бесплатная. Антиопределитель можно включить на самом телефоне, не оплачивая услуг оператора", — говорит Кашкин.

На IPhone такая функция доступна, начиная с IOS 7. Для того, чтобы включить АОН, нужно зайти в настройки устройства, затем перейти в область "Телефон". Далее следует зайти в раздел "Показывать номер" и выключить эту опцию.
Аналогичная функция есть и на устройствах на Android. Там нужно зайти в общие настройки, потом перейти в "Расширенные настройки", затем в прочих настройках найти пункт "Определение номера", выбрать своего оператора и активировать функцию "Скрывать номер". Однако не все Android-устройства имеют такую опцию, настройки разных моделей могут отличаться друг от друга.
Еще несколько лет назад антиопределителями номера активно пользовались мошенники, но сейчас это для них "уже малоактуально, потому что большинство людей разумно на подобные звонки не отвечают". Поэтому мошенники в основном пользуются услугой подмены номера, причём звонить могут даже с номеров ваших знакомых.

"В любом случае звонок со скрытого номера — потенциальная угроза, поэтому лучше на такие звонки не отвечать", — подытожил эксперт.

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Общество , Москва
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