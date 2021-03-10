Pfizer для богатых: вакцинационный туризм набирает обороты 

Газета Financial Times сообщает, что люди со связями летают делать прививки из Великобритании в Арабские Эмираты. Это политики, банкиры и члены королевской семьи. При этом, согласно другим сообщениям, существуют и те, кто, наоборот, летит за прививками в Лондон.

Почти во всем мире, кроме, пожалуй, Израиля Австралии , наблюдается дефицит вакцин. Во многих европейских странах очередь на прививку — около года. И вот СМИ рассказали о частной вакцинации американо-немецким Pfizer /BioNTech, которую можно сделать в Дубае . Она доступна членам клуба Knightsbridge Circle. Единственное, что нужно для этого сделать, — вступить в клуб. Годовой членский взнос — около 30 тысяч евро. Еще порядка 45 тысяч придется выложить за саму поездку.

Стюарт Макнилл, основатель Knightsbridge Circle, описал услугу газете The Telegraph такими словами: «Мы стали пионерами новой роскошной программы вакцинации для путешественников. Вы едете на несколько недель на виллу под солнцем, делаете все приготовления и тесты».

Тем не менее парадоксальным образом этот вид бизнеса стартовал еще перед Новым годом с направлением в обратную сторону. Индийские туроператоры начали предлагать поездки в Лондон или Нью-Йорк за прививкой. Цена при этом у них куда более бюджетная, чем у Knightsbridge, — 1777 долларов на человека. В эту сумму входит перелет, нахождение в изоляции и собственно вакцинация препаратом от Pfizer/BioNTech. Каким образом индийские туроператоры обходят существующие очереди, не сообщается. В качестве дополнения компания обещает провести небольшую ознакомительную экскурсию по городу перед возвращением в Индию.

Из России же вакцинационного туризма нет — незачем. Комментирует директор туркомпании «Содис» Александр Чугунов

Александр Чугунов, директор туркомпании «Содис»: «Прививочного туризма не наблюдается. Есть некоторые наши сограждане, которые из Европы приезжают к нам прививаться, которые там постоянно проживают. Это, как правило, не через нас проходит, потому что люди приезжают к себе домой, это те, кто постоянно проживают за рубежом, имеют паспорта, имеют виды на жительство, одновременно имеют российский паспорт, российское гражданство. Я просто много таких знаю, они реально приезжают для того, чтобы сделать прививку. Но чтобы кто-то из России куда-то ехал — я не сталкивался и не слышал. Всех устраивает „Спутник“.

Действительно, россияне, живущие за рубежом, довольно часто приезжают сейчас на родину, где привиться „Спутником V“ можно быстро и совершенно бесплатно.

Россиянка Алина Дробышевская, которая учится в Германии, надеется, что немецкие власти признают ее сертификат о вакцинации, рассказала она в эфире France 24

»Вот мой сертификат о вакцинации в России. Очень надеюсь, что немецкие власти его признают. В Германии процесс вакцинации очень затягивается — на год или даже больше. Если бы я решила там прививаться, пришлось бы записываться в лист ожидания. А тут у меня с собой даже не было российского паспорта, меня все равно вакцинировали за пять минут».

Бангладешец Азим Самдани учится в НИУ ВШЭ . Он говорит, что многие иностранные студенты, обучающиеся в РФ, привились «Спутником»:

«Первая доза была очень болезненной, на следующий день была температура, все тело ломило. Но это одна из первых вакцин от коронавируса. Я думаю, она очень хорошая. Я знаю студентов из Вьетнама, Индонезии, США, Италии — они тоже решили сделать прививку здесь».

Помимо Лондона и Нью-Йорка все те же индийские туроператоры планировали отправить своих туристов и в Россию за вакциной «Спутник». Еще в конце октября помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что РФ не будет прививать на коммерческой основе своей вакциной иностранных туристов.

Кроме этого, среди потенциально вакцинационно-туристических направлений называют также Кубу, которая на днях заявила о том, что начала третью фазу клинических испытаний собственной вакцины Soberana 2.