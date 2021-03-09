Ученые предсказали наступление полугодового лета в России 

Китайские ученые прогнозируют, что к 2100 году в России и других странах Северного полушария лето будет длиться почти полгода, если не предпринимать мер по смягчению последствий изменения климата. Результаты исследования приводит сайт Phys.org.

Новое исследование показало, что в среднем лето увеличилось с 78 до 95 дней в период с 1952 по 2011 год, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Весна и осень также сократились со 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней соответственно. Продолжение этой тенденции приведет к тому, что зима будет длиться всего два месяца в 2100 году, передает РИА «Новости»

«Лето становится длиннее и жарче, а зима короче и теплее из-за глобального потепления», — считают специалисты. «Многочисленные исследования уже показали, что смена сезонов вызывает значительные риски для окружающей среды и здоровья», — заметил один из авторов исследования Юпинь Гуан.

Например, птицы меняют маршруты и сроки миграции, а растения начинают цвести в необычный для них период. Эти изменения могут создавать проблемы с поиском пищи для животных, что приведет к серьезным нарушениям в природных сообществах, отмечается в материале.

Смена сезонов нанесет ущерб и сельскому хозяйству, говорится в статье. Ложная весна или запоздалый снегопад могут испортить урожайность. Более длительный период цветения приведет к тому, что люди будут вдыхать больше пыльцы, вызывающей аллергию. А комары-переносчики болезней могут расширить свой ареал обитания на север. Этот сдвиг в сезонах может привести к более разрушительным погодным явлениям, сказал китайский метеоролог Цунвэнь Чжу, комментируя результаты исследования. Он напомнил, что жаркое лето грозит миру лесными пожарами.