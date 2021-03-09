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России предрекли катастрофически долгое лето 

РИА Новости 9 минут назад
России предрекли катастрофически долгое лето
Фото: РИА Новости
Китайские ученые прогнозируют, что к 2100 году Россию и другие страны Северного полушария ждут климатические изменения катастрофического характера. Результаты их исследования приводит сайт Phys.org.
Ученые пришли к выводу, что через 80 лет в Северном полушарии лето будет длиться почти полгода, если не предпринимать мер по смягчению последствий изменения климата.

"Лето становится длиннее и жарче, а зима короче и теплее из-за глобального потепления", — считают специалисты.

Новое исследование показало, что в среднем лето увеличилось с 78 до 95 дней в период с 1952 по 2011 год, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Весна и осень также сократились со 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней соответственно.
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Продолжение этой тенденции приведет к тому, что зима будет длиться всего два месяца в 2100 году.

"Многочисленные исследования уже показали, что смена сезонов вызывает значительные риски для окружающей среды и здоровья", — сказал один из авторов исследования Юпинь Гуан.

Например, птицы меняют маршруты и сроки миграции, а растения начинают цвести в необычный для них период. Эти изменения могут создавать проблемы с поиском пищи для животных, что приведет к серьезным нарушениям в природных сообществах.
Смена сезонов нанесет ущерб и сельскому хозяйству, говорится в статье. Ложная весна или запоздалый снегопад могут испортить урожайность.
Более длительный период цветения приведет к тому, что люди будут вдыхать больше пыльцы, вызывающей аллергию. А комары-переносчики болезней могут расширить свой ареал обитания на север.
Этот сдвиг в сезонах может привести к более разрушительным погодным явлениям, сказал китайский метеоролог Цунвэнь Чжу, комментируя результаты исследования. Он напомнил, что жаркое лето грозит миру лесными пожарами.
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